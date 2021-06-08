Nokia, Android 11 Go sürümüyle gelen akıllı telefon modeli C01 Plus'ı sessizce duyurdu. 5,45 inç boyutunda bir ekrana sahip olan akıllı telefon oldukça düşük bir fiyatla karşımıza çıkıyor.

Nokia, sudan ucuz diye tabir edebileceğimiz fiyat etiketiyle yeni Nokia C01 modelini tanıttı. Bu akıllı telefon, Android 11 Go sürümüyle geliyor ve kendi fiyatındaki diğer cihazlara göre 8 çekirdekli işlemci ve 16 GB dahili hafıza gibi fiyatına göre oldukça ileri seviye özellikler sunuyor.

Ayrıca oldukça iyi diyebileceğimiz bir batarya kapasitesine de sahip olan cihaz, 4G destekliyor. Fakat ne yazık ki Nokia C01 Plus, bu özelliklerin gerisinde kalan başka özelliklere de sahip. Elbette bunu söylerken fiyatı aklımızda tutmamız gerekiyor. Gelin, telefonun detaylarına bakalım.

16 GB dahili depolamaya sahip olan telefonun depolama alanı 128 GB’a kadar arttırılabiliyor

Nokia C01 Plus, 5,45 inç boyutunda 720x1440p çözünürlüğünde HD+ bir ekrana sahip ve bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor. Ön ve arka taraftaki kameralara gelecek olursak her iki tarafta da birer adet olmak üzere 5 mp çözünürlüğündeki kameralar bizleri karşılıyor.

Telefonun 3000 mAh değerinde çıkarılabilir bir bataryası bulunuyor ve bu batarya 5 V, 1A (5W) değeriyle ve micro USB aracılığıyla şarj oluyor. 157 gram ağırlığa sahip olan telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve micro USB girişi dışında bir giriş bulunmuyor. Telefon; 4G, Bluetooth 4,2 ve 2,4 GHz Wi-Fi hızlarını destekliyor. Fakat telefonda sadece 1 GB değerinde bir RAM bulunuyor.

Elbette, düşük RAM kapasitesine rağmen, diğer akıllı telefonların fiyatlarını düşündüğümüzde oldukça uygun fiyatlı olan Nokia C01 Plus modelinin sunduğu bu özelliklerin, fiyatının oldukça ötesinde olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı demişken, Nokia C01 Plus, 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanıyla 75 euro’luk (vergisiz yaklaşık 790 TL) bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.