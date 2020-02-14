Moto Razr Dünyanın En Zor Tamir Edilebilen Telefonu Olabilir

Motorola'nın katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Moto Razr, tamir edilebilirlik testine girdi. "iFixit" isimli bir YouTube kanalı aracılığıyla yapılan test, Moto Razr'ın tamir edilebilirliğinin neredeyse imkansız olduğunu ortaya koyuyor.

"iFixit" YouTube kanalı, zaman zaman haberlerimize konu oluyor. Bu kanal, piyasaya yeni sürülen akıllı telefonların adeta içini dışarı çıkarıyor. Bir akıllı telefonun tamir edilebilirlik düzeyini ölçmek için yapılan çalışma, teknoloji tutkunlarının dikkatlerinden kaçmıyor. iFixit, son videosunda tamir işlemi en zor olan akıllı telefonu tespit etmiş gibi görünüyor.

iFixit, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Moto Razr isimli telefonu elden geçirmek istedi ve işin aslı bunu yaptığına pişman oldu. Çünkü Motorola tarafından piyasaya sürülen ve şirketin katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu olan Moto Razr, tamir edilebilirlik açısından hiç ama hiç uygun bir cihaz değildi. Yaptığı çalışmaların ardından her akıllı telefona belirli bir puan veren iFixit, Moro Razr'a 10 üzerinden sadece 1 puan verdi.

iFixit ekibine göre Moto Razr, ciddi anlamda karmaşık bir yapıya sahip. Aslına bakacak olursak bu durum, Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold'da da karşımıza çıkmıştı. iFixit ekibi, katlanabilir ekran ve çift batarya kullanmanın, telefonlardaki karmaşıklığı artırırken tamir edilebilirlik oranını da düşürdüğünü ifade ediyor. Ancak iFixit'e göre Moto Razr'ın tek sorunu karmaşık bir yapıya sahip olması değil.

Moto Razr'ın tamir edilebilirliğini etkileyen diğer bir sorun ise telefonun aşırı derecede tutkal içeriyor olması. Ancak iFixit ekibi, tutkal problemi çözüldükten sonra sadece tek bir tornavida kullanarak Moto Razr'ı parçalarına ayırabileceğinizi söylüyor. Aslına bakacak olursak bunun önemli bir kolaylık olduğunu açıkça söyleyebiliriz çünkü pek çok akıllı telefonun içinde, farklı büyüklüklerde vidalar bulunuyor.

Söz konusu videoyu izlediğinizde, özellikle de bataryaların çıkarılabilmesi için hayli zorlanıldığını kendi gözünüzle görebileceksiniz. iFixit ekibi, bataryaları ve yapıştırılmış diğer bileşenleri çıkarabilmek için hayli uğraşıyor. Bu bileşenlerin haricinde kalan bölümler ise kolaylıkla sökülebiliyor.

Her ne olursa olsun Moto Razr, ilerleyen dönemlerde adından sıklıkla söz ettirecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Motorola, geçmiş dönemlerin katlanabilir telefon yapısını, günümüz teknolojileriyle birleştirdi ve ortaya ciddi anlamda ilgi çeken bir akıllı telefon çıkardı. Şirket yetkilileri, telefona olağanüstü bir ilgi olduğunu söylüyorlar ve hatta bu yüzden telefonun teslim tarihini ertelediler. Bakalım tüketiciler, Moto Razr'da beklediklerini bulabilecekler mi?

Motorola Moto Razr'ın içinin dışına çıktığı o video