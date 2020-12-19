Türkiye merkezli TaleWorlds tarafından yerli bir ekiple uzun yıllar boyunca geliştirilen Mount and Blade II: Bannerlord, uzun bekleyişin ardından 30 Mart 2020’de oyuncularla buluştu. Serinin Bannerlord’dan önceki oyunu Warband, mod konusunda son derece zengin bir duruma gelmişti. Durum böyle olunca hem oyuncu hem de geliştirici olan kitlenin Bannerlord için de mod geliştirmeleri kaçınılmaz oldu.
Çıkışının henüz ilk yılı bile dolmamış olmasına rağmen şimdiden yüzlerce modu bulunan Bannerlord’un bu alandaki gelişimine katkıda bulunmak isteyen TaleWorlds, mod geliştirme araçlarını ücretsiz olarak sundu. Yayınlanan bu paketle birlikte geliştiriciler için daha iyi ve özgür bir ortam sunulmuş oldu. Bu yazımızda Mount and Blade II: Bannerlord için yayımlanmış olan ve oyun zevkini artıran modlardan söz edeceğiz.
Mount and Blade II: Bannerlord modları:
- Detailed Character Creation
- Fast Dialogue
- Better Time
- Sound The Alarm
- Control Your Allies After Death
- Improved Garrisons
- Looted Village Interactions
- DiplomacyReworked
- RTS Camera
- Deadly Horse Charges
- BannerPeasants
- Battle Size Unlocker
- Bannerlord Türkçe Dublaj-Seslendirme
Daha detaylı karakter düzenleme: Detailed Character Creation:
- Geliştirici: TravisStewart
- İndirme Sayısı: 450.000
Karakter yaratma ve düzenleme ekranında uzun süreler geçirmeyi seven oyunculardan biri iseniz bu modu denemenizi öneririz. Detailed Character Creation, Bannelord’un sunmuş olduğu karakter yaratma ekranını daha detaylı ve kapsamlı bir hale getirerek karakteriniz için daha fazla özelleştirme elde etmenize imkan sağlıyor.
Her seferinde aynı diyalogları görmekten kurtulun: Fast Dialogue
- Geliştirici: Dallen1393
- İndirme Sayısı: 442.000
Birçok oyunda sıkça tekrarlanan diyaloglar ve bu diyaloglar için ekstra açılan ekranlar oyuncuları rahatsız etmekte. Bannerlord’da da aynı kategoriden birçok NPC ile etkileşim haline girdiğiniz ve her seferinde aynı diyalog ekranını görmek durumunda olduğunuz için Dallen1393 adlı geliştirici, Fast Dialogue adlı eklentiyi geliştirdi. Bu mod, oyundaki tüm diyalog ekranlarından önce gelen yükleme ekranlarının ortadan kalkmasını sağlıyor. Bu da daha hızlı ve akıcı bir oynanış anlamına geliyor.
Oyun içi zaman 12 kat daha hızlı akabilir: Better Time
- Geliştirici: Shemiroth
- İndirme Sayısı: 118.000
Mount and Blade II: Bannerlord’un oynanış panelinin alt kısmında tarihi ve saati görebildiğimiz bir eklenti mevcut. Bu eklentinin sağında ise zamanın akış hızına müdahale edebildiğimiz butonlar yer alıyor. Better Time, bu butonların yanına bir yenisini ekliyor ve böylece zamanın akış hızını 4 kattan 12 kata kadar artırabiliyoruz.
Saldırı anında ya da diplomatik gelişmeler sırasında bildirim alın: Sound The Alarm
- Geliştirici: TheWulfPanda
- İndirme Sayısı: 186.000
Zaman ilerledikçe diplomatik olarak göz önünde bulundurmamız gereken çokça şey barındıran Bannerlord’da bir yerleşke saldırıya uğradığında ya da savaş-barış ilanı durumunda iş işten geçmiş olabiliyor. TheWulfPanda’nın geliştirmiş olduğu Sount The Alarm, herhangi bir saldırıda ya da diplomatik durumda anında bildirim almanıza yardımcı oluyor.
Karakteriniz ölse bile savaşmaya devam edin: Control Your Allies After Death
- Geliştirici: rafaws
- İndirme Sayısı: 36.000
Savaş sırasında karakterinizin ölmesi durumunda eğer kurmuş olduğunuz ordu yeterince güçlü değilse savaşı kaybetmeniz kaçınılmaz olabiliyor. Control Your Allies After Death adlı bu mod sayesinde karakteriniz öldükten sonra, ekibinizde yer alan herhangi bir yoldaşın kontrolünü ele alıp savaşmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da savaşın seyrini net bir şekilde değiştirmenize olanak sağlıyor.
Ordunuzu daha kolay kontrol edin: Improved Garrisons
- Geliştirici: Sidiess
- İndirme Sayısı: 344.000
Zamanla yüzlerce savaşçıyla dolacak olan ordunuzu yönetmek bir süre sonra baş ağrıtıcı olabilir. Improved Garrisons, birkaç açılır menü ile ordunuzu bir bölgeye göndermek, antrenman yaptırmak veya emirler vermenizi sağlıyor. Böylece oyunun ve ordunuzun kontrolünü ele almanız daha kolay oluyor.
Looted Village Interactions:
- Geliştirici: ProgrammingAnlsekai
- İndirme Sayısı: 4.000
Warband’de olduğu gibi Bannerlord’da da yağmalanmış köylerle etkileşime geçmek pek mümkün değil. Looted Village Interactions adlı mod sayesinde başkaları tarafından yağmalanmış olan herhangi bir köy ile etkileşime geçebiliyorsunuz. Mod, yağmalanmış bir köye yardım etmenize ya da tekrardan yağmalamanıza olanak sağlıyor.
Diplomatik kararlar için başka yerlere gitmenize gerek yok: DiplomacyReworked
- Geliştirici: Nightmaremen
- İndirme Sayısı: 169.000
Bannerlord için geliştirilmiş olan en işlevsel modlardan biri DiplomacyReworked olabilir. Normal şartlarda Bannerlord’da diplomatik işlemler için bir bölgeden bir bölgeye gitmek zorunda kalınıyor. Bu da siz kararınızı uygulamaya sokamadan, diplomatik olarak istemediğiniz olayların gerçekleşmesine sebep olabiliyor. DiplomacyReworked, diplomatik kararlarınızı herhangi bir yere gitmeden kendi merkezinizden yönetmenize imkan sağlıyor. Bu sayede hiçbir yere gitmeden bir krallığa savaş açabilir, barış ilan edebilir ya da krallık içerisindeki oylamalarda oy kullanabilirsiniz.
Haritada serbest kamera için RTS Camera:
- Geliştirici: LiZhenhuan1019
- İndirme Sayısı: 47.000
Mount and Blade II: Bannerlord’un sunmuş olduğu standart kamera bakış açısını sevmeyen oyuncular için RTS Camera adlı eklenti oldukça faydalı olabilir. RTS Camera, oyunun standart üçüncü şahıs bakış açısını değiştirerek yönetmiş olduğunuz karakterin omuz açısına getirebiliyor veya haritada serbest bir şekilde kamerayı gezdirebilmenize yarıyor. Bu da aksiyon anlarında daha doyurucu bir görüş açısı elde etmenize yardımcı oluyor.
Atların çarpma hasarını artırın: Deadly Horse Charges
- Geliştirici: Xorberax
- İndirme Sayısı: 71.000
Gerçekçi düşündüğümüz zaman yüzlerce kilo ağırlığında olan atların savaş sırasında bir askere çarpması onu ölüme sürükleyebilir. Bu etki hali hazırda oyunda bulunsa da atların çarpma hasarı oldukça düşük. Deadly Horse Charges, at üzerindeyken bir düşman askerine çarpmanız durumunda ona ciddi oranda hasar veriyor ve yere düşürüyor. Bu da savaşın gerçekliğini artıran bir eklenti olarak kullanılabilir.
Kalabalık savaşlarda ordunuzu diğerlerinden ayırt etmek için BannerPeasants:
- Geliştirici: Apastron152e9
- İndirme Sayısı: 183.000
Mount and Blade oyunlarının en can alıcı noktası kalabalık açık alan savaşları olabilir. Kalabalık savaşlar aksiyon anlamında doyurucu olsalar da kalabalık birbirine karıştığında kendi askerlerinizi ayırt etmeniz zorlaşabiliyor. BannerPeasants adlı mod sayesinde ordunuz yer alan her 10 askerden birine sancak verebiliyorsunuz. Bu da savaş sırasında kendi askerlerinizi kolayca ayırt etmenize yardımcı oluyor.
Savaşlardaki maksimum kişi sayısını artırın Battle Size Unlocker:
- Geliştirici: petiti06
- İndirme Sayısı: 6.000
Her ne kadar kalabalık savaşlar oyunun verdiği zevki artırıyor olsa da Bannerlord’un sunabildiği maksimum savaş büyüklüğü 1.000 kişi ile sınırlandırılmış durumda. Eğer sisteminizin daha kalabalık savaşlarda performans sorunu yaşamayacağını düşünüyorsanız Battle Size Unlocker ile bu limiti dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Bannerlord Türkçe Dublaj-Seslendirme modu:
- Geliştirici: OnurASahin
- İndirme Sayısı: 4.300
Sırada listemizin bizce en iyi modlarından biri var. Onur Ali Şahin’in liderlik ettiği ve Yavuz Selim Sağlam ile Twitch’ten tanıdığımız Soner Şahinbaş’ın seslendirme ekibinde yer aldığı bu mod, Mount and Blade II: Bannerlord’u Türkçe seslendirme ile tecrübe etmenize yol açıyor. Şimdilik 295 adet ses dosyasını Türkçe seslendirmeyle değiştiren ekip, desteklenmeleri halinde daha fazla ses dosyası için çalışmalar yapacaklar. Yukarıdaki videodan ve başlıktaki bağlantıdan Onur Ali Şahin’e ve ekibine ulaşabilirsiniz.