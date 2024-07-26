Samsung'un Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'den bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Uygulama simgeleri ve bazı özellikler, bu ekran görüntüleri ile ortaya çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili dikkat çeken bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı, yaklaşmakta olan arayüzün simgelerini ve bazı diğer özelliklerini ortaya koyuyor.

One UI 7'den gelen ekran görüntülerinde, Samsung'un bu yıl köklü değişimler yapacağını görüyoruz. Çünkü şirket, Android 15 ile uygulama simgelerini baştan dizayn edecek gibi görülüyor. Ayrıca iki sayfalık bildirim paneli, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Dynamic Island özelliğinin bir benzeri ve cihazlar arası görüntülü görüşme aktarımları gibi özellikler de One UI 7 ile kullanıcılara ulaşacak.

One UI 7'deki simgeler böyle görünecek

Samsung, One UI arayüzünde yıllardır "Material Design" tasarım dilini kullanıyor. Ancak Android 15 tabanlı One UI 7'de bu durum değişecek gibi görünüyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, tüm varsayılan uygulamalar için simgeleri yenileyecek ve bu simgelerde 3 boyut hissiyatı veren tasarım detaylarına yer verecek.

Dynamic Island benzeri özellikse böyle görünecek

Yukarıdaki GIF, Samsung'un Dynamic Island benzeri özelliğinin nasıl çalışacağını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, fena sayılmayan bir deneyim yaşayacak gibi görünüyorlar.

Bildirimler ile Hızlı Ayarlar sayfası böyle görünecek

One UI 7'nin bildirim ve Hızlı Ayarlar sayfası da hiç fena görünmeyecek. Bu sayfanın işlevselliği artırılacak gibi görünüyor.

Ve görüntülü görüşme aktarımı

Google, bundan bir süre önce "Cross-Device Services" isimli hizmetini duyurdu. Google Cross-Device Services, mesajların ve aramaların cihazlar arasında entegre edilmesini sağlıyordu. İşte Samsung da buna benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik kapsamında görüntülü görüşmelerinizi, Samsung hesabınızdan oturum açtığınız herhangi bir cihaza aktarabileceksiniz.

Peki One UI 7 ne zaman çıkacak?