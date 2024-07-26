TikTok, "Ses Arama" isimli bir özelliği test ediyor. YouTube Music'e benzeyecek bu özellik, kullanıcıların mırıldanarak, şarkı söyleyerek veya çalarak şarkıları bulmasını sağlayacak.

Kısa video formatıyla sosyal medya platformlarında âdeta devrim yaratan TikTok, son zamanlarda müzik konusunda da öne çıkan bir platform olmuştu. Birçok insan, yeni müzik bulmak için TikTok’u kullanıyordu.

Bugün ise platformun müzik konusunda yeni bir hamle daha yapacağı ortaya çıktı. TechCrunch’ın edindiği bilgilere göre şirket, “Ses Arama” ismini verdiği yeni bir özellik getirecek.

TiikTok'a, YouTube Music benzeri mırıldanarak ve şarkı söyleyerek şarkıları bulma geliyor

Bu özellik, kullanıcıların şarkı söyleyerek, çalarak veya mırıldanarak aradıkları müziği bulmasına olanak tanıyor. Evet, biraz tanıdık gelmiş olabilir. YouTube Music’in yakın zamanda kullanıma sunduğu benzer yöntemlerle şarkı bulma aracıyla aynı. TikTok’un bu özellikle YouTube Music’i hedef aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Shazam’a da rakip olacak demek mümkün.

TikTok’un Ses Arama özelliği, kullanıcıların merak ettiği şarkıları hızlıca bulmasını sağlarken aynı zamanda trendlere de hızlıca ayak uydurmalarını sağlayacak. Şimdilik belli bölgelerde erişilebilir olduğunu belirtelim. Yani geniş çapta kullanıma sunulmuş değil. Ne zaman geleceği konusunda ise şirketten bir bilgi yok.

Özelliği deneyen TechCrunch, aracın şarkı uygulamada ne kadar popülerse o kadar iyi bulduğunu belirtmiş. Direkt olarak şarkıların yer aldığı videoları gösteriyormuş. Ancak popüler videolarda yer almayan şarkılarda o kadar iyi değilmiş. Geniş çapta kullanıma sunulduğunda biz de nasıl çalıştığına dair bir fikir edinebileceğiz.