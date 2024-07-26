Xiaomi’nin önümüzdeki aylarda tanıtmasını beklediğimi Xiaomi 14T serisinin Pro modeli Geekbench’te listelendi. Cihazın, çok iddialı özelliklerle geleceği görüldü.

Sık sık yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Xiaomi, 13T ailesinin halefi olacak 14T ve 14T Pro’yu önümüzdeki birkaç ay içinde bizlerle buluşturacak. Cihazlar için meraklı bekleyiş sürerken yeni bilgiler geliyor. Şimdi ise Pro modelin Geekbench’te listelendiğini görüyoruz.

Xiaomi 14T Pro’nun Geekbench’te yer alması, birçok özelliğini gözler önüne serdi. Çoklu çekirdekte 26.083, tek çekirdekte ise 9.369 puan almayı başaran cihaz, oldukça iddialı olacak gibi.

Xiaomi 14T Pro, Dimensity 9300+ ile gelecek

Listelemeye göre Xiaomi 14T Pro, MediaTek’in amiral gemisi sınıfındaki işlemcisi Dimensity 9300+ ile piyasaya sürülecek ve performans konusunda öne çıkan bir telefon olacak. Geçen yılki modelde 9200+ vardı. Buna ek olarak 12 GB’lık RAM’i de cihazda göreceğiz. Muhtemelen 16 GB’lık versiyonu da olacak. Depolamanın ise 1 TB’a kadar olması bekleniyor. Tabii ki kutudan Android 14 ile çıkacak.

Telefonun diğer özellikleri hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak daha önceki sızıntılarda, 50 MP’lik ana, 13 MP’lik ultra geniş ve 50 MP’lik telefoto olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla çıkış yapacağı öne sürülmüştü.

Ekran tarafında ise 6,67 inçlik 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran görebiliriz. HDR10+ ve Dolby Vision desteği de konuşuluyor. Yani ekran tarafında kullanıcıları çok memnun edebilir. Bataryanın ise 5500 mAh kapasiteye sahip olacağı söyleniyor.

800 dolar civarlık bir fiyata sahip olması beklenen Xiaomi 14T Pro, ağustos veya eylül aylarında duyurulabilir. Cihazın Redmi K70 Ultra’nın global versiyonu olma ihtimali de var. Ancak böyle olsa bile sızıntılar, bazı özelliklerinin K70’den daha iyi olacağını gösteriyor. 13T serisinin Türkiye’ye geldiğini görmüştük. Bu yüzden 14T de muhtemelen ülkemizde satışa çıkacak.