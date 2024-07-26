Getir, araç kiralama hizmeti GetirAraç'a "İş Ortağım" ismini verdiği yeni bir proje ekledi. Bir yatırım modeli olarak nitelendirebileceğimiz İş Ortağım, şahısların veya şirketlerin arabalarını GetirAraç filosuna dahil etmesini ve gelir elde etmesini sağlıyor.

Türkiye’nin en önde gelen teslimat şirketlerinden olan Getir, market ve yemek teslimatı dışında farklı hizmetleriyle de karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de araç kiralamaya yarayan GetirAraç idi.

Dev şirket, şimdi ise GetirAraç’a önemli bir yenilik getirdiğini duyurdu. GetirAraç İş Ortağım ismini alan proje, kullanıcılar için bir yatırım modeli olarak nitelendiliyor.

Yılda 380 bin TL’ye varan ek gelir sağlanabilecek

GetirAraç İş Ortağım projesi, şahısların ve kurumların arabalarını GetirAraç filosuna dahil edip ek gelir elde etmesini sağlıyor. Getir’in yaptığı açıklamada, bu modelle ikinci el ekonomi sınıfı bir araçtan yılda 380 bin TL’ye kadar çıkabilecek gelir elde edilebileceği ifade edilmiş.

İş Ortağım projesine 5 yaşından küçük 60 bin kilometreyi aşmamış araçların eklenebileceği gelen bilgiler arasında. Bunun yanı sıra trafik sigortası ve MTV haricindeki tüm sigorta ve hasar sorumluluğunu GetirAraç üstlenecek.

Şirket; arabaların model, yaş ve kilometre koşullarına uygunluk açısından ekspertizden geçirileceğini belirtirken filoya dahil edilen tüm araçların hasardan bakıma, muayeneden lastike kadar tüm yönetim sürecini üstleneceklerini söylüyor. Aynı zamanda sözleşme süresi boyunca HGS ve trafik cezalarını da Getir ödüyor.

Kiralama sürecinde ay başında garanti edilen ücretin araç sahibi tarafından GetirAraç’a faturalanacağını ve ödemenin 15 gün vade ile yapılacağını ekleyelim. Bir kişi veya kurum, sisteme en fazla 25 araç ekleyebilecek. Programa katılmak isteyenler buradaki bağlantıyı kullanabilir.