Google Fotoğraflar uygulamasının kodlarında, Google One için yeni bir abonelik paketi tespit edildi. "Google One Lite" isimli bu abonelik paketi, uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler bulut platformu Google One ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Google One için yeni bir paket üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Google One Lite" olarak isimlendirileceği söylenen plan, büyük olasılıkla uygun fiyatlı bir alternatif olacak.

Google Fotoğraflar uygulamasının kodlarında tespit edilen Google One Lite, ortaya atılan iddialara göre 100 GB depolama alanı sunan "Basic" paketten daha az depolama alanı sunacak. Bilindiği üzere Google One'ın herkese sunulan "Ücretsiz" paketinde 15 GB depolama alanına yer veriliyordu. Buradan yola çıkarak, Google One Lite'ın 15 ila 100 GB aralığında depolama alanı sunacağını söyleyebiliriz.

Tüm Google One fiyatlandırması değişebilir

Google One Lite ile ilgili bilgiler sınırlı olsa da bazı kaynaklar, bu paket ile tüm Google One abonelik fiyatlarının yenilenebileceğini ileri sürüyorlar. Bu da potansiyel olarak zamların yolda olabileceği anlamına geliyor. Ancak konuyla ilgili resmî bir açıklama olmadığı için biz de sizlere sağlıklı bir bilgi veremiyoruz.

Google One Lite ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Google Fotoğraflar uygulamasının kodlarında tespit edilen abonelik paketi ile ilgili yeni bir açıklama yapılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.