Mozilla, Firefox Send ve Firefox Notes isimli hizmetlerinin fişini çektiğini açıkladı. Firefox Send, zaten bir süredir askıya alınmış bir proje olsa da Firefox Notes, kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılabiliyordu.

İnternet tarayıcısı sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Mozilla, kısa bir süre önce sessiz sedasız 250 çalışanını işten çıkardı. Yetkililer, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şirketin yeniden yapılandırılacağını duyurdular. Şirkete göre böyle bir fikrin altındaki nedense COVID-19 sonrası sonrası döneme odaklanarak, değişen ihtiyaçlara yönelik ürünler üzerinde yoğunlaşmaktı. Yaşanan son gelişmeler, Mozilla'nın bu konudaki ilk adımı attığını gösteriyor.

Mozilla, internet sitesinden yaptığı bir basın açıklamasıyla "Firefox Send" ve "Firefox Notes" isimli hizmetlerinin fişini çektiğini duyurdu. Bu hizmetlerin artık desteklenmeyeceğini ve ürün gamları arasında yer almayacağını ifade eden yetkililer, kullanıcıları yarı yolda bırakmamak ve verilerini dış kaynaklara aktarabilmek için zaman tanınacağını söylüyorlar.

Firefox Notes ve Firefox Send ne işe yarıyordu?

Firefox Notes, Google Keep ve Evernote'a alternatif olarak geliştirilip, 2018 yılında kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Kullanıcıların masaüstü ve Android sürüm üzerinden erişebildikleri Firefox Notes, kullanıcıların kendileri için notlar tutmasını sağlıyordu. Yapılan açıklamalara göre Firefox Notes'un Android sürümü ve bu sürümün senkronizasyon hizmeti, kasım ayına dek devam edecek. Firefox Notes'un masaüstü sürümünün ne zaman kullanımdan kalkacağıysa şu an için belirsizliğini koruyor.

Firefox Send ise aslında oldukça işlevsel bir hizmetti. Kullanıcılar, bu hizmet sayesinde belirli bir süre sonra kendisini imha eden paylaşımlar yapabiliyorlardı. Bu sayede geçici süreyle lazım olacak verilerin paylaşılması sağlanırken, bu verilerin sonsuza dek saklanmasının önüne geçiliyordu. Ancak Mozilla, bir süre önce açıklama yaparak bu hizmetin kötü amaçlı yazılım dağıtımı için yuva haline geldiğini söyledi. Hatta bu hizmet, o dönemlerde geçici olarak askıya alınmıştı. Görünüşe göre geliştirici ekip, zaten askıya alınan bu hizmeti sonsuza dek orada bırakacak.