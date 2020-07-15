Mozilla'nın aylık abonelik sistemiyle sunacağı yeni VPN sistemi şimdi 6 ülkede hizmete sunuldu. Şu an bu ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyor, ancak önümüzdeki süreçte şirketin bu hizmeti daha fazla ülkeye sağlaması bekleniyor.

Mozilla’nın uzun süredir beta sürümünde olan VPN hizmeti, Windows ve Android’de tam kararlı sürümüyle çıktı. Başlangıçta ABD, Kanada, İngiltere, Singapur, Malezya ve Yeni Zelanda’da mevcut olan VPN hizmetinin bu yıl içinde daha fazla ülkeye genişletilmesi planlanıyor. Opera gibi alternatif tarayıcı VPN hizmetlerinin aksine aylık ücret karşılığında edinebilecek VPN hizmeti, Firefox Private Network markası altında karşımıza çıkıyor.

Mozilla, VPN hizmetinin rakiplerine göre birkaç önemli avantajı olduğunu söylüyor. Öncelikle ortalama bir VPN servis sağlayıcının kod satırlarının üçte birine sahip olan Mozilla VPN, bu sayede daha hızlı bir internet deneyimi sunmayı vadediyor. Şirket, ayrıca VPN hizmetinin gizlilik konusuna da önem verdiğini ve yalnızca hizmeti çalıştırmak için gerekli bilgileri topladığını, kullanıcı veri günlüklerinin hiçbir şekilde tutulmayacağını söyledi.

Mozilla VPN aylık ödemeyle geliyor

Mozilla VPN, şu anda ABD ve diğer 5 ülkede hizmet vermeye başladı. Aylık 4,99 dolara satılan VPN hizmetinin ayrıca sistem genelinde olmayıp Mozilla Firefox çatısı altında çalışan ve tarayıcı trafiğini gizlemek için kullanılan sürümü için de aylık 2,99 dolarlık ödeme planı sunuluyor.

Yakında iOS’a da gelecek

Mozilla, yeni VPN hizmetinin Android ve Windows’a gelmesinin ardından çok yakında iOS için de resmi olarak çıkış yapacağını söyledi. Mozilla’nın yeni VPN hizmeti önemli bir yenilik olsa da normal kullanıcıların Opera VPN gibi ücretsiz alternatifleri bırakıp Mozilla VPN’e geçmesi şu an için çok fazla beklenmiyor.