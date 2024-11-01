Ünlü YouTuber MrBeast'in kripto para kazançları, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Ünlü YouTuber MrBeast, kripto para piyasasında şüpheli kazançları ve dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. 23 milyon dolarlık kazancıyla ilgili hazırlanan rapor, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Araştırmacılar tarafından hazırlanan rapora göre, MrBeast'in kripto para piyasasından elde ettiği 23 milyon dolarlık kazanç, yasa dışı yöntemlerle sağlanmış olabilir. Raporda, ünlü YouTuber’ın tanıttığı düşük piyasa değerli token'ları şişirip satarak kazanç elde ettiği belirtiliyor. Bu "pump-and-dump" şemasıyla, MrBeast’in birçok yatırımcıyı zarara uğrattığı iddia ediliyor.

MrBeast'in 23 milyon dolarlık kripto kazancı inceleniyor

SomaXBT tarafından başlatılan soruşturmada, MrBeast’in 2021'den bu yana çeşitli token'lar üzerinden 23 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı ve bu süreçte 50’den fazla cüzdan kullandığı öne sürülüyor. Raporda, MrBeast’in SuperVerse (SUPER) ve PolyChain Monsters (PMON) gibi token'larda yüksek kazançlar elde ettiği belirtiliyor. Ancak bu token'ların değer kaybı yaşaması birçok yatırımcıyı mağdur etti.

Soruşturma sonucunda, sosyal medyada MrBeast’e yönelik tepkiler ikiye bölündü. Bir kesim, kripto projelerinin doğası gereği risk taşıdığını ve MrBeast’in bu durumu kendi lehine çevirdiğini savunurken, diğer kesim daha sağlam delillerin sunulması gerektiğini düşünüyor. Bu tartışmaların MrBeast’in kripto para dünyasındaki güvenilirliğini ve imajını zedelediği ise aşikâr.