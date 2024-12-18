MrBeast, Mısır'ın ünlü piramitlerini 100 saatliğine kiraladı ve bu sürede arkadaşlarıyla keşfe çıkacak. Hayalet avı ve gizli odalar da videoda yer alacak.

MrBeast, yaklaşmakta olan bir YouTube videosu için Mısır'ın ünlü piramitlerini kiraladığını ve tamamen özel erişime sahip olacağını açıkladı.

MrBeast'in videosunda arkadaşları ile birlikte piramitleri keşfedecek ve bu süreçte birçok ilginç ayrıntıyı izleyicileriyle paylaşacak.

MrBeast'ten piramitlerde 100 saatlik keşif macerası

MrBeast, bu projeyi gerçekleştirebilmek için Mısır hükümeti ile iş birliği yaptı. Üç piramitte de 100 saat boyunca serbestçe dolaşabilecekler. Piramitlerin gizli odalarını ve koridorlarını keşfedecek olan ekip, seyircilerine daha önce hiç görülmemiş alanları gösterecek. Bu maceraya bir tur rehberi de eşlik edecek ve tarihî yerin farklı bölgelerini detaylandıracak.

Bu video henüz çekilmemiş olsa da, MrBeast hayalet avı yapmak için bazı ekipmanlar da getireceklerini belirtti. Videonun ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil, ancak MrBeast yeni planladığı bu video ile izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunabilmeyi hedefliyor. MrBeast'in bu videosu, yalnızca YouTube'da değil, aynı zamanda yeni TV şovu BeastGames ile de büyük yankı uyandırmayı planlıyor.