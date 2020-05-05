Oyunculara yönelik ürettiği ekipman ve donanımlarla dikkat çeken MSI, yeni nesil Comet-Lake-S işlemcili MEG Trident X oyun bilgisayarlarını duyurdu. Üç farklı yapılandırma seçeneğiyle gelen bilgisayarların özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oyunculara yönelik donanım ve ekipmanlar üreten MSI, Intel’in yeni nesil Comet Lake-S işlemcileriyle donatılmış MEG Trident X ailesini duyurdu. Orta düzeyden üst düzeye üç farklı yapılandırma seçeneğine sahip olan yeni MEG Trident X ailesi, tepe modelinde RTX 2080 Ti ekran kartıyla birlikte geliyor.

MSI imzalı masaüstü bilgisayarlardan en uygun fiyatlı modelse yine oldukça güçlü sayılabilecek RTX 2070’e sahip. Öte yandan tepe modelden devam edecek olursak bu bilgisayarın işlemci kısmında Intel Core i9-10900K ve bununla uyumlu Z490 serisi anakartla birlikte geldiğini söyleyebiliriz.

Yeni MEG Trident X masaüstü bilgisayar ailesi neler sunuyor?

Her üç modelde de 1 TB SSD bulunurken tepe modelde buna ek olarak 1 TB’lık HDD seçimine de imkân veriliyor. Bunun yanı sıra üç modelde de sunulan diğer standart özellikler arasında 2,5 GbE + Wi-Fi 6 desteği, Nahimic ses teknolojisi, Realtek 7.1 HD Audio DAC, HDMI ve DisplayPort çıkışları, 5 adet kulaklık jakı, 1 adet USB-C 3.2 Gen 1, 3 adet USB-A 3.2 Gen 1, 1 adet USB-A 3.2 Gen 2, 3 adet USB-A 2.0 ve 1 adet Thunderbolt 3 konektörü yer alıyor.

RTX 2080 Ti ile RTX 2070 grafik varyantları arasında tercih yapabileceğiniz sistemlerin her birinde ayrıca 650 W güç kaynağıyla fare ve klavye hediyesi bulunuyor. Buna ek olarak bellek tarafındaysa daha uygun fiyatlı yapılandırmalarda 32 GB DDR4 RAM, tepe modelde 64 GB DDR4 RAM seçeneğini tercih etmek de mümkün.

Yeni nesil MEG Trident X masaüstü oyuncu bilgisayarlarıyla dikkatleri üzerine toplayan MSI, ürünlerin fiyatına dair henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu noktada masaüstü bilgisayarların önümüzdeki haziran ayında piyasaya sürüleceğini göz önünde bulundurursak fiyatların da yakın bir zamanda açıklanacağını söyleyebiliriz.