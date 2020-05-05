Exynos 1000, Snapdragon 865'ten Üç Kat Hızlı Olacak İddiası

Samsung'un son zamanlarda fazlaca konuşulan işlemci markası Exynos, genellikle olumsuz haberlere konu oluyordu. Yeni çıkan bir test sonucunda ise Exynos 1000'in Snapdragon 865'ten 3 kat daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un yalnızca telefon üretmediği birçok kişi tarafından biliniyor. Telefon üretmenin yanı sıra tablet, bilgisayar, televizyon ve akıllı ev aletleri de üreten Güney Koreli teknoloji devi, aynı zamanda dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri arasında da bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Samsung Galaxy S20'deki işlemci farkları (Exynos-Snapdragon) sebebiyle gündeme gelen Samsung, ilginç bir imza kampanyasına da konu olmuştu. Exynos'lu Galaxy telefon istemeyen kullanıcıların başlattığı kampanyanın ardından Samsung ise, iki işlemci arasında bir fark olmadığını belirtmişti. Yeni çıkan bir test sonucuna göreyse Samsung, yeni işlemcisiyse büyük fark yaratacak.

Exynos 1000, RDNA GPU kullanacak:

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni işlemcisinin Exynos 1000 olacağı ortaya çıkmıştı. Diğer Samsung işlemcilerinden farklı olarak yeni işlemcide RDNA GPU kullanıldığı da öğrenilmişti. Samsung tarafından geçtiğimiz yılın haziran ayında ortaya çıkarılan teknoloji, mevcut Mali GPU'larının yerine tasarlandı. Şu anda ortaya çıkan bilgilerdeyse Exynos 1000'in Qualcomm'un iyi işlemcisi SD 865'ten üç kata kadar daha hızlı olabileceğini ortaya koyuyor.

RDNA GPU kullanımı sebebiyle Exynos 1000'in sonuçları son derece etkileyici. Manhattan 3.1 testinden 181 FPS sonuç alan işlemci, Adreno 650'den neredeyse %50 daha yüksek bir performans gösterdi. Tabii ki FPS testinin onlarca kriterden yalnızca biri olduğunu da belirtmekte fayda var.

Yukarıda görüldüğü üzere farklı oyunlarda karşı karşıya getirilen iki işlemci arasında ciddi farklar bulunuyor. Aztec isimli oyunda önce normal grafik ayarlarında, sonrasındaysa yüksek grafik ayarlarında yapılan test sonuçlarında Exynos 1000, ezici bir galibiyet almış durumda.

Şu anda son derece gelecek vadeden Exynos 1000'in bu senenin sonlarında ya da gelecek senenin başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle bu senenin ikinci yarısında gelmesi beklenen Galaxy Note20'de ve gelecek sene tanıtılacak olan yeni Galaxy S serisinde bu işlemciyi görme ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.