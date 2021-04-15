Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza bir program ya da oyun indirerek kurduktan sonra çalıştırmak istediğiniz zaman karşınıza Msvcr100.dll dosyasında sorun olduğunu belirten bir hata uyarısı çıkabilir. Msvcr100.dll hatası nedir, nasıl çözülür gibi soruları yanıtladık ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Windows işletim sistemi, farklı kaynaklardan program ve oyun indirerek kullanmaya en elverişli sistemlerden biridir. İndirilen ve kurulumu yapılan programlara dikkat ederseniz içinde pek çok farklı dosya olduğunu görürsünüz. Bu dosyalardan birinde sorun olduğunu gösteren Msvcr100.dll hatası ise programın çalışmasını engelleyebilir. Msvcr100.dll hatası Windows’ta kullandığınız tüm oyun ve programlarda karşınıza çıkabilir.

Peki; Msvcr100.dll hatası nedir, nasıl çözülür? Uzantısından da anlaşıldığı gibi bu bir DLL dosyasıdır ve direkt olarak Microsoft Visual C++ standardı ile alakalıdır. Yani Microsoft’un oluşturduğu, oyun ve programların Windows işletim sisteminde çalışması için gerekli bir ön koşul olarak düşünebilirsiniz. Msvcr100.dll hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi soruların yanıtına gelin daha detaylı bakalım.

Msvcr100.dll hatası nedir?

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza bir program ya da oyun indirip kurduktan sonra çalıştırmak için programın ya da oyunun Microsoft Visual C++ standardına uygun bir DLL dosyasına sahip olması gerekir. Bu dosya olmazsa kullanmak istediğiniz program ya da oyun Windows bilgisayarda çalışmayacaktır.

Msvcr100.dll hatası karşınıza farklı uyarılarla çıkabilir ancak genel olarak ‘bulunamadı’ ya da ‘eksik’ tanımı ile karşınıza çıkacaktır. Microsoft® Visual Studio® 2010 ile direkt ilişkili olan Msvcr100.dll isimli DLL dosyası olmazsa program ya da oyun asla düzgün çalışmayacaktır. Msvcr100.dll hatası ile karşılaşıyor olmanız da tam olarak bu anlama gelmektedir.

Msvcr100.dll hatası neden olur?

Program ya da oyunu güvenilir bir kaynaktan indirmediyseniz eksik DLL dosyası ile gelmiş olabilir.

Bilgisayarınızda bulunan kötü amaçlı bir yazılım ya da virüs Msvcr100.dll hatasına neden olabilir.

Aygıt sürücülerinizin güncel olmaması Msvcr100.dll hatasına neden olabilir.

En sık karşılaşılan sorun ise güncel Microsoft'tan Visual C ++ versiyonuna sahip olmamaktır.

Genel olarak Msvcr100.dll hatasına neden olabilecek durumlar bu şekildedir. Bu sorunların hepsi çözülebilir durumlardır ve kolayca uygulayabileceğiniz çözüm yöntemleri vardır. Eğer sorunu biliyorsanız direkt olarak o çözüm yöntemini uygulayabilir ya da sırayla hepsini deneyerek sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz.

Anlattığımız Msvcr100.dll hatası çözüm yöntemlerinden birini seçerek kullanmak zorunda değilsiniz. Çözüm yöntemlerini uygularken yapacağınız işlemler, Msvcr100.dll hatası olmasa bile bilgisayarınızda herhangi bir olumsuz durum yaratmaz hatta cihazdaki ufak sorunları düzelterek daha güçlü bir performans sunmasını sağlar.

Msvcr100.dll hatası nasıl çözülür?

Bilgisayarınıza detaylı bir virüs taraması yapın.

Sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun.

Msvcr100.dll dosyasını elle indirin.

Msvcr100.dll hatasını düzeltmek için üçüncü taraf bir program kullanın.

Hata veren oyun ya da programı silin ve yeniden yükleyin.

Bilgisayarınıza detaylı bir virüs taraması yapın:

Bilgisayarınıza bulaşmış olan bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım pek çok sorun gibi Msvcr100.dll hatasına da neden olabilir. Kullanmakta olduğunuz antivirüs yazılımıyla ya da Microsoft Windows Defender ile bilgisayarınızı detaylı bir virüs taramasından geçirerek hatanın devam edip etmediğini görün. Eğer kullanmakta olduğunuz bir antivirüs yazılımı yoksa buradan güvenilir programlara ulaşabilirsiniz.

Sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun:

Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz sürücülerin güncel olmaması da Msvcr100.dll hatasına neden olabilir. Bilgisayarınızdaki Aygıt Yöneticisi sayfası üzerinden hata veren program ya da oyun ile ilgili sürücüleri elle güncelleyebilirsiniz. Outbyte Driver Updater ve benzeri bir üçüncü taraf sürücü güncelleme programı ile sürücülerinizi otomatik olarak güncellemeniz de mümkün.

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız Ayarlar sayfanızdan ulaşabileceğiniz Güncelleştirme ve Güvenlik sayfası üzerinden tüm güncelleştirmeleri otomatik olarak indirilecek şekilde düzenleyin. Bu sayede Microsoft tarafından yayınlanan ve sürücülerinizi de kapsayan her güncellemede, otomatik olarak aygıtlarınızın da en güncel versiyonda kullanılıyor olduğundan emin olursunuz.

Msvcr100.dll dosyasını elle indirin:

Adım #1: Buradan Microsoft Visual C++ sayfasını açın.

Buradan Microsoft Visual C++ sayfasını açın. Adım #2: Bilgisayarınıza en uygun Visual C++ versiyonunu indirin.

Bilgisayarınıza en uygun Visual C++ versiyonunu indirin. Adım #3: C: \ Windows \ System32 klasörüne kaydedin. ya da

C: \ Windows \ System32 klasörüne kaydedin. Adım #4: İndirmiş olduğunuz dosyayı hata veren oyun ya da program klasörüne ekleyin.

İndirmiş olduğunuz dosyayı hata veren oyun ya da program klasörüne ekleyin. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: Hatanın devam etmediğini kontrol edin.

Msvcr100.dll dosyasını elle indirme yönteminde aslında yapılan, güncel Microsoft Visual C++ versiyonunu indirmektir. Çünkü oyun ya da programlarda bulunan DLL dosyaları Visual C++ ile ilişkilidir ve eğer güncel versiyonu kullanmıyorsanız Msvcr100.dll hatası ile karşılaşabilirsiniz.

Msvcr100.dll hatasını düzeltmek için üçüncü taraf bir program kullanın:

Eğer Msvcr100.dll hatasını düzeltmek için Microsoft Visual C++ güncel versiyonunu indirmek yeterli gelmediyse buradan WikiDLL tarafından sunulan ve DLL dosyalarını düzelten programı indirebilirsiniz. Çünkü Msvcr100.dll hatası bozuk bir DLL dosyası nedeniyle ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle sorunlu dosyayı düzelterek hatayı da ortadan kaldırabilirsiniz.

WikiDLL internet sitesi üzerinden yalnızca Msvcr100.dll hatasını değil, farklı DLL dosyalarında oluşan hataları da çözecek programlara ulaşabilirsiniz. İnternet sitesinin ana sayfasını açtıktan sonra arama çubuğuna sorun yaşadığınız DLL dosyasının tam adını yazıp aratın ve bilgisayarınıza en uygun versiyonu indirerek var olan sorunu ortadan kaldırın.

Hata veren oyun ya da programı silin ve yeniden yükleyin:

Eğer yukarıdaki tüm yöntemleri uyguladıysanız ve yine de hala Msvcr100.dll hatası almaya devam ediyorsanız uygulayabileceğiniz son işlem hata veren oyun ya da programı bilgisayarınızdan kaldırmak ve farklı bir kaynaktan edindiğiniz indirme dosyası ile yeniden yüklemektir.

Hata veren oyunun ya da programın yalnızca Msvcr100.dll hatası veren DLL dosyasında değil, farklı dosyalarında da sorun olabilir. Özellikle güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen programlarda böyle sorunlarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle hata veren oyun ya da programı tamamen bilgisayarınızdan kaldırın ve güvenilir bir kaynaktan edindiğiniz indirme dosyası ile yeniden kurun.

Bilgisayarınıza bir oyun ya da programı indirip kurduktan sonra kullanmak istediğiniz zaman karşınıza çıkabilen Msvcr100.dll hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve hata çözümü için uygulayabileceğiniz alternatif yöntemleri anlattık.