Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM'ye önemli bir kanun teklifi sundu. Bu kanun teklifi, eski arabası olan vatandaşın ÖTV muafiyetinden faydalanmasını öngörüyor. Peki detaylar neler?

Türkiye'de otomobil sahibi olmak gerçekten çok zor. Daha geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, otomobillerin önemli bir bölümüne zam olarak yansıdı ve bu da otomobil satın almayı biraz daha zorlaştırdı. Öte yandan; yollarda dolaşan otomobillerin yaş ortalamasının 20 civarlarında olduğu gerçeği, vatandaşın yeni bir araba satın almaya çok uzak olduğunun açık bir göstergesi.

Bu durumun farkında olan CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önemli bir kanun teklifi sundu. Bu teklifin yasalaşması hâlinde 20 yaş ve üzerinde otomobili olan vatandaşların sıfır araba sahibi olması kolaylaşacak. Söz konusu düzenleme ile hem ülkemizdeki otomobil yaşı düşebilir hem de vatandaş, eline yüzüne bakılır bir araba sahip olabilir. Tabii bunun için teklifin yasalaşması gerekecek.

"20 yaşında arabası olan, yerli üretim arabalarda ÖTV'den muaf olsun"

Müzeyyen Şevkin'in kanun teklifi, en az 20 yaşında arabası olan vatandaşların yerli üretim araba satın alırken ÖTV'den muaf olmasını öngörüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Şevkin, böyle bir düzenleme ile çevre dostu hem de daha güvenli otomobillerin yollarda yaygınlaşmış olacağını ifade ediyor. CHP'li milletvekili, bu düzenleme ile piyasadan çekilecek eski otomobillerin geri dönüşüm ile ekonomiye yeniden kazandırılabileceğini de düşünüyor.

Yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin detaylı bilgi için:

ÖTV muafiyetine ilişkin düzenleme teklifleri, zaman zaman gündem oluyor. Hatta daha yakın geçmişte de aynı mesele gündem olmuş ancak hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Webtekno olarak o dönemde de aynı şeye atıfta bulunmuştuk: Bu tür düzenlemeler, sıradan vatandaşın işine gelir. Ancak hükûmetin, ne yapıp edip fırsatçıları engellemesi gerekiyor. Bakalım vatandaş, bu düzenleme ile bir gün gerçekten uygun fiyata araba alabilecek mi...