Muharrem İnce, PS5 Türkiye Fiyatı Hakkında Açıklama Yaptı

Eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, uzun bir sürenin ardından açıklanan PS5 Türkiye fiyatlarına tepki gösterdi. 8299 TL olan yeni konsol fiyatının yüksek vergisine dikkat çeken İnce, konsolun yurt dışına çıkıp tatil yapılarak daha ucuza alınabileceğini söyledi.

Sony, geçtiğimiz dönemde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tanıtmıştı. Yurt dışında uygun fiyatlı olarak satışa sunulan konsolların ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı ise uzun bir süredir merak ediliyordu. Sony, sonunda uzun zamandır merak edilen PS5 Türkiye fiyatını açıkladı. Konsolun “disk sürücülü” sürümünü 8.299 TL fiyat etiketiyle satışa sunacağını duyuran Sony, daha uygun fiyatlı olan Digital Edition’ın fiyatını ise henüz açıklamadı. Konsolun dijital versiyonu 2021 yılında Türkiye pazarına girecek ve fiyatın da bu çıkışa yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Oyun tutkunlarının uzun süredir beklediği PS5 fiyatının açıklanmasının ardından pek çok isimden de açıklamalar geldi. Bunlardan birisi de Muharrem İnce oldu. İnce, PlayStation 5 fiyatlarına tepki gösterdiği Tweet paylaşımında; “PlayStation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi. PlayStation 5 almak için 2 kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'i de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor. Nedir bu gençlerin sizden çektiği?” ifadelerini kullandı.

PS5’in vergisiz fiyatı ne kadar?

PS5’in Türkiye fiyatları genelde Sony’nin Avrupa pazarındaki kuruna göre hesaplanır. Avrupa pazarına 499 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak konsol, vergisiz fiyatıyla bakıldığında 4.640 TL’lik bir fiyata denk geliyor. Bu da bize gösteriyor ki konsolun normal fiyatına ek olarak 3.659 TL’lik vergi ve ek zamlar bulunuyor. Üstelik bu fiyatla aldığınız konsolun kutu içeriğinde PS5’e ek olarak bir adet oyun kolu yer alıyor.