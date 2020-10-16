Sony, PlayStation 5'in Türkiye Fiyatını Açıkladı

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Türkiye fiyatını nihayet açıkladı. Fiyat etiketine bakarak PlayStation 5'in, Xbox Series X ile ciddi bir rekabet ortaya koyacağını söylemek mümkün.

Yeni nesil konsol savaşları başlamak üzere… Hem Sony hem de Microsoft, geçtiğimiz dönemde duyurusunu gerçekleştirdikleri PlayStation 5 ve Xbox Series X ile kasım ayından itibaren daha fazla oyuncuyu ekosistemine dahil edebilemek için kıyasıya bir rekabet içine girecekler.

Geçtiğimiz ay Xbox Series X ve Xbox Series S’in Türkiye fiyatını resmi olarak açıklayan Microsoft, rekabetçi bir fiyat etiketi belirleyerek gözlerin bir anda Sony’ye, daha doğrusu PlayStation 5’e dönmesine neden olmuştu.

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in Türkiye fiyatını nihayet açıkladı. 19 Kasım itibarıyla satışa sunulacağı daha önceden açıklanmış olan PlayStation 5, disk sürücülü (Ultra HD Blu-ray) sürümü ile Türkiye’de 8.299 TL fiyat etiketine sahip olacak.