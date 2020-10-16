PlayStation 5 Arayüz Seslerini Ortaya Koyan Yeni Videolar

Sony, PlayStation 5'in arayüzünü kısa süre önce gösterdi ve şimdi, PS5 arayüzünün ses ve müziklerini gösteren yeni videolar da paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in kullanıcı arayüzünü ilk kez gösteren Sony, bu sayede yeni nesil konsolunun yalnızca dış görünüşüyle değil, sunduklarıyla da oyuncuları memnun edeceğini ortaya koymuştu.

Sony’nin PS5 kullanıcı arayüzünü resmi olarak göstermesiyle birlikte PS5’i deneyimleme imkanı yakalayan Japon teknoloji siteleri ve oyun yayıncıları da PlayStation 5’in arayüzünü gösteren videolarını bir bir yayınlamaya başladılar.

Aslına bakacak olursak yayınlanan videolar, Sony’nin göstermiş olduğu arayüz detaylarından fazlasını göstermiyor. Ancak Sony’nin paylaştığı videonun aksine yayıncıların paylaştığı videoda herhangi bir anlatıcı bulunmadığından PlayStation 5’in arayüz seslerini ve müziklerini daha net bir şekilde duyabiliyoruz.

PlayStation 5 arayüzündeki belki de en dikkat çekici özellik, DualSense oyun kolundaki PS düğmesine basarak ulaştığımız Kontrol Merkezi. Buradaki en önemli nokta ise Kontrol Merkezi’ni açmak için oynadığımız oyundan çıkmamıza gerek olmaması.

PlayStation 5 arayüzünü gösteren ilk video

PlayStation 5 arayüzündeki bir başka yeni ve sevilen özellik ise Etkinlikler olacak. Bu özellik ile karşınıza çıkacak kartlar sayesinde yeni oyun fırsatlarından haberdar olabilecek, ayrıca bir oyunun istediğiniz zorluk seviyesine atlayabileceksiniz.

PlayStation 5 arayüzünü gösteren ikinci video

PlayStation 5 demişken; Sony, yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatını resmen açıkladı. Buna göre PlayStation 5’in disk sürücülü standart sürümü, Türkiye’de 8.299 TL fiyat etiketine sahip olacak. PS5 Digital Edition ise 2021’de ülkemizde gelecek ve fiyatı satışa sunulacağı tarihe yakın bir zamanda açıklanacak.

Sony'nın yayınlamış olduğu PlayStation 5 arayüzü tanıtım videosu