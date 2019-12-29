Murat Kekilli, Yerli Otomobil İçin Şarkı Yaptı

Murat Kekilli, Türkiye Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde duyurulan yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı ayrıca otomobile ithaf ettiği bir şarkı seslendirdi.

Şarkıcı Murat Kekilli, geçtiğimiz günlerde tanıtılan, Türkiye Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen elektrikli yerli otomobil için bir şarkı yazdı. Şarkıcı, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu şarkıyı 7 yıl kadar önce bestelediğini söyledi.

Bestelediği şarkının daha çok marş özelliklerine sahip olduğunu söyleyen Murat Kekilli, sadece bir dörtlüğünü kullandığını, şarkının tamamının ise 2022 yılında dinleneceğini belirtti ve “İnsanlardan, beklediğimizin çok üzerinde güzel tepkiler geldi. Şarkının bütününü merak ediyorlar, onu da 2022'de arabamız tamamlanınca dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil siyaset üstüdür

Bu tür gelişmelerle ilgili ilk tepkisinin her zaman olumlu olduğunu söyleyen Kekilli, “Arabaya ister 'şaheser' ister 'çalışma' desinler, adını nasıl zikrettiğiniz önemli değil ama bence Devrim'i saymazsak ilk yerli arabamız, Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Bu tür eserlerin partisi olmaz. Bunlar ulusaldır ve partiler üstüdür. Türkiye'nin otomobilinin ülkem için büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yerli otomobilin renklerinden en çok kırmızıyı beğendiğini ifade eden ünlü şarkıcı, “Kırmızı renkli yerli otomobilimizi aldığım zaman da içinde Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço şarkılarını dinleyeceğim çünkü bu sanatçılar da bizim kültürümüzün doğurduğu hocalarımız ve ustalarımızdı" dedi.

Türkiye’nin Otomobili’nin çok güzel bir atılım olduğunu, Türkiye’yi birleştirebilecek bir gelişme olduğuna inandığını söyleyen Kekilli, yerli aracın yanı sıra savunma sanayii atılımlarının ve Türkiye’yi kalkındıracak gelişmelerin siyaset üstü olduğunu söyledi.