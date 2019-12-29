Türkiye'nin ilk yerli otomobili niteliğine sahip ve henüz isimsiz olan TOGG arabası tanıtıldığı ilk günden itibaren hem ülkemiz hem de dünyada güçlü bir yankı uyandırdı. Bununla beraber arabayla ilgili sorular çoğaldıkça çoğaldı ve araba, meraklıların akıllarında bol miktarda soru işareti bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan lansmanda tanıtılan elektrikli yerli otomobil, hem ülkemizde hem de dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Otomobil genel anlamda beğenildi, ancak hala insanların akıllarında otomobille ilgili soru işaretleri var.

Araçla ilgili en çok merak edilen sorular fiyatı, adı ve yerlilik oranı oldu. Yerlilik oranının merak edilme sebebi, otomobilin tasarımında İtalyan şirket Pininfarina çalışılmış olması oldu. Arabanın henüz belli olmayan ismi için ise sosyal medya kullanıcılarından yüzlerce öneri sunuldu.

CNNTürk kanalında yayınlanan 'Hakan Çelik’le Hafta Sonu' programına katılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, program dahilinde yerli otomobil ile ilgili bazı soruları yanıtladı. İşte seri üretime geçecek ilk yerli otomobile dair en çok merak edilen 15 soru ve cevapları:

Otomobilin marka ve model ismi ne?

"Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. Şimdilik ismi de belli değil, şu an da 150 isim var üzerinde çalışılan."

Araçlar ne zaman satışa sunulacak?

"Araçlar 2022 sonlarında satışa sunulacak. Piyasaya girdiğimizde Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız. İlk olarak SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz."

Neden ilk SUV üretilecek?

"Her zaman hedef kitleler bir üst araca binmek ister. SUV aileler için de uygun, bireysel kullanım için de uygun. Son 5 senesinde ve önümüzdeki 5 senesinde büyüyen bir segment. Aynı zamanda marka oluşturmak için çok uygun. İç piyasada satılan SUV’ların çoğu ithal. Doğuştan SUV ya da doğuştan elektrikli araç tanımı çok önemli. Piyasaya girdiğimizde klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk SUV üreticisi olacağız."

Aracın fiyatı ne olacak?

"Aracın fiyatıyla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil. Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu da en azından şimdilik fikir verecektir."

Tanıtılan prototipler İtalya’da üretildiyse araç nasıl yerli olacak?

Biz bunları Pininfarina ile beraber İtalya’da ürettik. Yeni kurulan bir şirketiz. Böyle bir imkanımız yok. Bundan sonra İtalya’da üretime ihtiyacımız olmayacaktır. Fabrika üretimi ile prototip üretimi arasında fark var. Dünyanın en iyi tasarımcılarından biri olan Murat Günak, sadece tasarım konusunda değil, her alanda bize önemli katkılarda bulundu. Tasarım da en önemli şey üretilebilir olmalı. Aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait.

Başka araçlara benzediğine dair eleştiriler var mı?

Biz bu eleştirilerin hepsini biliyoruz. Tasarımı hedef kitle doğrultusunda kendi arkadaşlarımızla belirledik. Eylül ayında tasarımlarımızı ayrıca tescil ettirdik. Tasarım ekibinde 6 arkadaşımız var. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek.

Güvenlik testleri nasıl yapılacak? Güvenlikten beklenen ne?

"Belki 150 tane daha araç üreteceğiz. Yaz-kış testleri, çarpışma testleri gibi birçok test olacaktır. Aracın içinde kullanıcıyı saran ve güven veren bir tasarım görüyoruz. Dışarıdan yalın ve sade olan otomobilin içinde kullanıcıya yüksek teknoloji sunuyoruz. Aracın içinde güvende hissediyorsunuz. Güvenlik açısından üst düzey bir otomobil. Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacağız."

Tasarımlarda nelerden ilham alındı?

"Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz. Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister ‘Pala Bıyık’ deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak. Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan’da ön kısmı yükseltip, incelttik."

Siparişler ne zaman alınacak?

"Doğru zamanı geldiğinde siparişler olur. Pazartesi ön siparişini çıksam çok güçlü PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan siparişlerde bizim insanımızda değişiklik oluyor. Fabrikamızın temelini atalım bir şeyler ortaya çıksın, yaklaşalım. O talep bir yere gitmeyecek."

İhracat ne zaman başlayacak?

"İmalata başladıktan sonra 2 sene bekleyelim diyoruz. Organizasyonun da hazır olması gerekiyor."

Yerli otomobil ne kadar yerli?

"Pil teknolojisi gelişen teknolojiler başında, seri imalata hazır ve en son seride pil teknolojisini kullanıyoruz. Gerçekle başlamak önemli Türkiye’de üretilenlerin yerlilik oranı yüzde 19 ile yüzde 63 arasında. Biz yüzde 51 sözü verdik ilk model için. Sonrasında ise ikinci, üçüncü modellerde yüzde 68’e çıkaracağız dedik. İmalat başladıktan 3 sene sonra 68.8 oranına geleceğiz."

Tasarımda kadın ekip üyeleri de bulundu mu?

"Kadın tasarımcılar her konuda yardım ediyor. Daha yaratıcı ve daha sahipleniciler. Hedefimiz yüzde 35, şu anda yüzde 25 civarında. Daha güvenli bir otomobil. Kazalarda da özellikle yandan çarpmalarda daha yukarıdasınız. Geniş iç hacmi nedeniyle çocuklarıyla, alışverişte kullanımda daha uygun."

Ülkemiz ve dünyadan gelen tepkiler ne yönde?

"Yurtiçinde yurtdışında büyük beğeni aldık. Çin’den eski bir çalışma arkadaşım aradı ‘ne oluyor orada’ diye sordu. Almanya’dan da yine eski çalışma arkadaşım aradı, ‘şu an ana haberlerdesiniz’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da çok farklı, güzel tepkiler geldi, birçok yerden. Hatta siparişler verildi."

Araçların kullanılmasında bir gecikme olur mu?

"Biz projeye başlamadan önce dünyanın en büyük strateji şirketlerinden biriyle başladık. Ortaklarımızla çalışmalar başlattık. İyi yapan neden iyi yapmış, kötü yapan neden kötü yapmış diye. 15 yıllık geniş kapsamlı plan yaptık. Aylık haftalık bazda arkadaşlarımızın neler yapacağını belirledik."

Yedek parça teminatı nasıl sağlanacak?

"Elektrikli otomobilin içten yanmalı otomobillere göre açılan kısmı az olduğundan çok fazla yedek parça problemi olmayacak."