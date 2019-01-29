Müzik Zevklerimizin Son 65 Yılda Nasıl Değişti?

Yeni bir araştırmaya göre popüler şarkıların içerdiği sözler son 65 yıl içinde neşeliden öfkeliye doğru sert bir evrim geçirdi.

Journal of Popular Music Studies’de yayımlanan yeni bir çalışma, Son 65 yılda müzik zevklerinin nasıl evrim geçirdiğini ortaya çıkardı. Lawrence Teknoloji Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi profesörü Lior Shamir ve bilgisayar bilimcisi Kathleen Napier tarafından gerçekleştirilen araştırmada 1951 ve 2016 yılları arasında Billboard’un Hot 100 listesine girmeyi başaran 6000 şarkının incelendiği araştırma, oldukça ilginç sonuçlandı.

Shamir ve Napier, müzik zevklerimizdeki eğilimi ortaya çıkarmak için şarkı sözlerini analiz ederek içindeki belirli kelime ya da kelime öbeklerine göre yansıttıkları duyguları belirleyen bir bilgisayar programı kullandı. Bir başka deyişle araştırma, müziğin ya da besteden bağımsız olarak şarkı sözlerinin hangi duyguları yansıttığını belirlemek için gerçekleştirildi. Sonucun en doğru şekilde ortaya çıkması için de popüler şarkılar ele alındı.

Araştırma sonuçlarının toplum için memnun edici olduğu söylemek zor. Zira araştırmaya göre öfke, korku, mutsuzluk ve üzüntü içeren şarkıların popülerliği günden güne artarken; sözleri ile mutluluk, neşe ve sevgi saçan şarkıların popülerliği günden güne azalıyor. Özetlemek gerekirse toplumun içinde bulunduğu kaotik yaşam tarzı, müzik zevklerimize de yansımış durumda.

Elbette ki müzik zevkimiz mutludan üzgüne doğru düz bir çizgide ilerlemiyor. Bu 65 yıllık süreçte 80’ler gibi korkunun öne çıktığı bazı durumlar da göze çarpıyor. Fakat geçmişteki korku trendi 80’lerin ortasında başlayıp 88’de sona ererken, günümüzdeki korku trendi 90’ların sonundan bu yana artarak devam ediyor. Daha da önemlisi korku, dinlediğimiz müziklerin içerdiği tek negatif duygu değil.