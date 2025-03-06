MWC 2025 bugün itibarıyla sona erdi ve Küresel Mobil Ödülleri (GLOMO) bu yılın kazananlarını açıkladı.

Bir dizi yeni teknolojinin tanıtıldığı, büyük şirketlerin peşi sıra sahne aldığı MWC 2025 etkinliği bugün itibarıyla sona erdi ve etkinliğe damga vuran birçok cihaz ödüle layık görüldü.

Etkinliğin sona ermesiyle Küresel Mobil Ödülleri (GLOMO) bu yılın kazananlarını açıkladı. Toplam 7 kategoride 33 ödül verilirken bunlardan 4 tanesi telefonlara gitti.

MWC 2025'te ödül kazanan telefonlar

En İyi Akıllı Telefon : Google Pixel 9 Pro

: Google Pixel 9 Pro Çığır Açan Cihaz İnovasyonu : Google Gemini

: Google Gemini En İyi Tüketici Cihazı : Tecno Mega Mini Gaming G1

: Tecno Mega Mini Gaming G1 Gösterinin En İyisi: Xiaomi 15 Ultra

Pixel 9 Pro, piyasadaki 'üstün performansı, yenilikçiliği ve liderliği' nedeniyle 'En İyi Akıllı Telefon' ödülüne layık görüldü. Pixel 9 Pro bu ödülü Ocak 2024 ile Aralık 2024 arasında piyasaya sürülen akıllı telefonlar kategorisinde iPhone 16 Pro, Galaxy S24 Ultra, Magic V3 ve vivo X200 Pro gibi cihazlara karşı kazandı.

'Çığır Açan Cihaz İnovasyonu' ödülü ise cihazların kendi içindeki temel donanım ve yazılımlarına göre veriliyor. Google'ın yapay zekâsı Gemini son tüketiciye yönelik özellikleriyle bu ödüle layık görüldü.

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