Tecno, MWC 2025’te Camon 40 serisi akıllı telefonlar, yeni dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan MWC 2025 resmen başladı. Etkinliğin en dikkat çeken markalarından biri de geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Tecno oldu.

Tecno, yeni Camon 40 serisi akıllı telefonlarını tanıttı ancak teknik detaylar henüz tam olarak paylaşılmadı. Tanıtım, daha çok bir ön gösterim niteliği taşısa da cihazların MediaTek işlemcilerle geleceği ve Google’ın Circle to Search (Görsel Arama) özelliğini destekleyeceği doğrulandı.

Tecno'nun geniş ürün yelpazesi

Tecno, MWC 2025 kapsamında Megabook S14, Megabook K15S ve Megabook T14 Air dizüstü bilgisayarlarını, Watch GT1 akıllı saatini ve True 2 kablosuz kulaklıklarını da görücüye çıkardı.

Yeni Camon 40 serisi akıllı telefonlar, yapay zeka destekli Tecno AI teknolojisiyle donatılacak. Bu teknoloji kapsamında AI Image Creation (Yapay Zeka ile Görüntü Oluşturma), AI Call Assistant (Yapay Zeka Destekli Arama Asistanı), AI Writing (Yapay Zeka ile Yazma Yardımı) ve Tecno’nun kendi geliştirdiği Ella AI asistanı gibi özellikler sunulacak.

Serinin en güçlü modeli Camon 40 Premier, 50 MP ana kamerayla gelecek. Tecno, bu kameranın, şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli gözlüklerde kullanılan modelle aynı olduğunu açıkladı. Camon 40 serisinin tüm detayları, MWC’nin ikinci gününde yapılacak lansmanda paylaşılacak.

Tecno'nun yeni dizüstü bilgisayarları

Megabook S14: 14 inçlik OLED ekranlı ve sadece 899 gram ağırlığında, sektörün en hafif dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı. Ekranı ise 2.8K çözünürlüğe sahip.

14 inçlik OLED ekranlı ve sadece 899 gram ağırlığında, sektörün en hafif dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı. Ekranı ise 2.8K çözünürlüğe sahip. Megabook T14 Air: 999 gram ağırlığında, magnezyum alaşımlı kasaya sahip.

999 gram ağırlığında, magnezyum alaşımlı kasaya sahip. Megabook K15S: 70Wh batarya ve 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Ultra ince ve tamamen metal gövdeli bir dizüstü bilgisayar.

Yeni akıllı saat ve kulaklıklar:

Watch GT 1: Sağlık takibi özellikleriyle donatılmış ve Tecno tarafından ideal bir yapay zeka destekli sağlık asistanı olarak tanımlanıyor.

Sağlık takibi özellikleriyle donatılmış ve Tecno tarafından ideal bir yapay zeka destekli sağlık asistanı olarak tanımlanıyor. True 2 kablosuz kulaklıklar: 45 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme ve 50 saatlik pil ömrü sunuyor.

Katlanabilir telefonlar: