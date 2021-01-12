Yeni Akıllı Bir Evcil Hayvan Kapısı Tanıtıldı

Chamberlain adlı bir teknoloji şirketi, evcil hayvanların ihtiyaçlarının kolay bir şekilde giderilmesine yönelik yeni bir cihaz tanıttı. MyQ Pet Portal adı verilen bu evcil hayvan kapısı, internet üzerinden kontrol edilebilen bir teknolojiye sahip.

CES 2021 fuarında sadece insanları değil, aynı zamanda minik evcil dostlarımızı da mutlu edebilecek yeni bir cihaz tanıtıldı. Chamberlain adlı şirketin geliştirmiş olduğu bu cihaz, kullanıcılara uzaktan erişim desteği sunan bir evcil hayvan kapısı.

Köpek ve kedileri eve hapsedip dışarı çıkanların suçluluk duygusunu bir nebze de olsa hafifletilecek bu cihaz, var olan dış kapıya mini bir garaj kapısı ekleyerek, minik dostların dışarı çıkarak ihtiyaçlarını giderebilmeleri için tasarlanmış.

Ebeveynler, hem kapıyı hem de evcil hayvanlarını günün her saatinde kontrol edebiliyor

MyQ Pet Portal adı verilen bu evcil hayvan kapısı, mobil uygulama ile birlikte çalışıyor ve ev sahipleri, minik dostlar ihtiyaçlarını giderdikten sonra diledikleri gibi kapıyı kapatabiliyorlar. Aynı zamanda canlı video akışı sağlayabilen bu uygulama, iki yönlü kamera ve mikrofon sayesinde ebeveynlerin günün her saatinde evcil hayvanlarını kontrol edebilme imkanı sunuyor.

Chamberlain Group Pazarlama Direktörü Beril Altıner, En iyi Çözüm Ödülü almaya layık gösterilen bu cihaz hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Son derece zorlu geçen 2020 yılı içerisinde birçok insan tüylü dostlar sahiplenmeye başladı. Ancak 2021 yılında kısıtlamalar kalktığı zaman, evcil hayvanlarımızla olan rutinlerde aksamalar yaşanmaya başlanacak. MyQ Pet Portal, bu rutinler değiştikçe bazı stres ve masrafların azaltılmasında yardımcı olabilir. Cihaz, köpeğinizin ihtiyaç duyduğu anlarda, dışarı güvenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlar ve aynı zamanda akıllı telefonunuz aracılığıyla dilediğiniz zaman tüylü dostunuza erişmenize olanak tanır."

MyQ Pet Portal, elbette apartman hayatı için pek kullanışlı olmayabilir. Ancak hem geniş bir bahçesi hem de müstakil bir eve sahip insanlar, bu cihazdan yararlanarak evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermesinde yardımcı olabilir. Şirket, yeni geliştirdikleri bu cihaz için, satış fiyatını 3 bin dolar olacak şekilde belirlemiş.