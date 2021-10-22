İnternette Her Zaman Karşılaşmayacağınız Sıra Dışı Görseller

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Nabzınız Yükselecek: İnternette Kolay Kolay Karşınıza Çıkmayacak 25 Sıra Dışı Görüntü

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Her zaman karşınıza çıkmayacak olan bu sıra dışı görselleri gördüğünüzde şaşırmadan edemeyip eşinize, dostunuza bir an önce göstermek isteyeceksiniz.

Yaşamın içindeki sıra dışı unsurların bir sınırı yok. Bu konuda görmüş geçirmiş biri olsanız dahi doğa size şaşırtıcı şeyler sunmaya her zaman devam ediyor ve internet sayesinde bu nadir görselleri görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Kolay kolay rastlayamayacağınız bu 25 görüntünün içerisinde teknolojiden fiziğe, biyolojiden coğrafyaya pek çok alandan bir parça bulacaksınız. Şaşırmaya hazırsanız işte nabzınızı artıracak birbirinden sıra dışı o görseller:

Yüksek çözünürlüklü kamera ile çekilmiş bir arı.

arı

Beş haftalık bir insan embriyosunun yüzü. Yaklaşık 9 mm uzunluğunda. Ağız, burun delikleri ve gözler için açıklıkların oluşmaya başladığı dönem.

embriyo

Beyin ve omurilikten doğup dallanarak vücudun her bir parçasını donatan sinir sistemi.

sinir sistemi

Tavukların atasının dinozorlar olduğu fikri hâlâ saçma geliyorsa bir de bu görsele bakın: Yavru bir t-rex!

yavru trex

Kirpi balığının(balon balığı) iskeleti çoğu balık türüne göre çok daha yoğun.

balon balığı iskeleti

Dünya'daki suların tamamını bir anda çekmek mümkün olsaydı ortaya çıkacak görüntü:

susuz dünya

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Volkanı, adayı günden güne genişletiyor.

Fotoğraf: Twitter /seaniesan

Roma'nın üzerini kaplayan sığırcık sürüsü.

sürü

Kutu denizanasıyla(çok zehirli bir tür) teması sonrası bir adamın vücudunda oluşan izler. Ölümcüle yakın bir vaka. 

denizanası izi

Harpia kartalının yuvasında bulunanlar. Ortalama ağırlığı 8–10 kg arasında olup 2,2 m kanat açıklığına sahip en güçlü kartal türleri arasında bulunmaktadır.

kuşun avladıkları

Subkonjonktival hemoraji(gözde kanama), gözün dış ortam ile temas halindeki kısımlarını örten mukoz tabakası olan konjonktivanın altındaki küçük bir damarın patlaması sonucu oluşur.

kanlı göz

Konjonktiva kanı hızlıca içine alamaz dolayısıyla kan hapsolmuş olur. Hastalar, aynaya bakıp gözlerinin beyaz kısmının parlak kırmızıya büründüğünü görmeden subkonjonktival kanamaya sahip olduklarını fark etmezler bile. Kanlı görünümüne rağmen görme kalitesinde bir sıkıntı beklenmez.

Bulunduğu döneme göre insan kafatasının değişimi.

iskelet

ABD eyaleti Batı Virginia üzerinde görüntülenen bir "ateş gökkuşağı".

Fotoğraf: Christa Harbig

Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekiyor.

"Ölü Adamın Parmağı" olarak isimlendirilen Xylaria polymorpha türü bir saprobik mantar türü.

ilginç bitki

Yolculuk yapıyormuş gibi göründüğüne bakmayın, aslında avına saldırıyor.

kuş ve avcı

Dişlerimizin beyin ile olan sinir bağlantısı.

diş ve beyin

Bilinen en eski dalgıç kıyafeti. 18. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Finli bir denizci tarafından Raahe Müzesi'ne bağışlanmıştır.

dalgıç kıyafeti

İğnenin deride bıraktığı deliğin mikroskop altındaki görüntüsü.

iğne ve deri

Ayaklarını kaybetmesine rağmen "Yıkılmadım, ayaktayım!" diyebilen bir martı.

ayaksız martı

Utah Canyonland Ulusal Parkı'nda bulunan derin bir yarık.

yarık

Vezüv'ün hışmından kaçarken dev bir blok tarafından durdurulan bahtsız biri.

vezüv

Gary Turner, cildinin elastik bir yapıya sahip olmasıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmıştır ve cildi 15,87 cm uzamaktadır.

deri

Doğanın oluşturduğu, mükemmele yakın bir dikdörtgen buz dağı.

Fotoğraf: NASA

Cezayir'de bulunan bir kaya. Şişko bi kirpiye benziyor.

kirpi kaya

Peru'da yetişen patates çeşitleri.

patates çeşitleri

Beş yerli Quechua topluluğundan oluşan bir biyokültürel miras bölgesi bulunuyor. Bu bölge yerel patatesleri koruma çalışmaları sayesinde dünya çapında biliniyor (1.300’den fazla patates çeşidini muhafaza ederek bölgeyi dünyadaki en büyük patates çeşitliliğinin evi yapıyorlar).
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