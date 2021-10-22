İnternette Her Zaman Karşılaşmayacağınız Sıra Dışı Görseller

Her zaman karşınıza çıkmayacak olan bu sıra dışı görselleri gördüğünüzde şaşırmadan edemeyip eşinize, dostunuza bir an önce göstermek isteyeceksiniz.

Yaşamın içindeki sıra dışı unsurların bir sınırı yok. Bu konuda görmüş geçirmiş biri olsanız dahi doğa size şaşırtıcı şeyler sunmaya her zaman devam ediyor ve internet sayesinde bu nadir görselleri görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Kolay kolay rastlayamayacağınız bu 25 görüntünün içerisinde teknolojiden fiziğe, biyolojiden coğrafyaya pek çok alandan bir parça bulacaksınız. Şaşırmaya hazırsanız işte nabzınızı artıracak birbirinden sıra dışı o görseller:

Yüksek çözünürlüklü kamera ile çekilmiş bir arı.

Beş haftalık bir insan embriyosunun yüzü. Yaklaşık 9 mm uzunluğunda. Ağız, burun delikleri ve gözler için açıklıkların oluşmaya başladığı dönem.

Beyin ve omurilikten doğup dallanarak vücudun her bir parçasını donatan sinir sistemi.

Tavukların atasının dinozorlar olduğu fikri hâlâ saçma geliyorsa bir de bu görsele bakın: Yavru bir t-rex!

Kirpi balığının(balon balığı) iskeleti çoğu balık türüne göre çok daha yoğun.

Dünya'daki suların tamamını bir anda çekmek mümkün olsaydı ortaya çıkacak görüntü:

La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Volkanı, adayı günden güne genişletiyor.

Fotoğraf: Twitter /seaniesan

Roma'nın üzerini kaplayan sığırcık sürüsü.

Kutu denizanasıyla(çok zehirli bir tür) teması sonrası bir adamın vücudunda oluşan izler. Ölümcüle yakın bir vaka.

Harpia kartalının yuvasında bulunanlar. Ortalama ağırlığı 8–10 kg arasında olup 2,2 m kanat açıklığına sahip en güçlü kartal türleri arasında bulunmaktadır.

Subkonjonktival hemoraji(gözde kanama), gözün dış ortam ile temas halindeki kısımlarını örten mukoz tabakası olan konjonktivanın altındaki küçük bir damarın patlaması sonucu oluşur.

Konjonktiva kanı hızlıca içine alamaz dolayısıyla kan hapsolmuş olur. Hastalar, aynaya bakıp gözlerinin beyaz kısmının parlak kırmızıya büründüğünü görmeden subkonjonktival kanamaya sahip olduklarını fark etmezler bile. Kanlı görünümüne rağmen görme kalitesinde bir sıkıntı beklenmez.

Bulunduğu döneme göre insan kafatasının değişimi.

ABD eyaleti Batı Virginia üzerinde görüntülenen bir "ateş gökkuşağı".

Fotoğraf: Christa Harbig

Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, ışık kırılmasının oluşması için sirüs bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekiyor.

"Ölü Adamın Parmağı" olarak isimlendirilen Xylaria polymorpha türü bir saprobik mantar türü.

Yolculuk yapıyormuş gibi göründüğüne bakmayın, aslında avına saldırıyor.

Dişlerimizin beyin ile olan sinir bağlantısı.

Bilinen en eski dalgıç kıyafeti. 18. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Finli bir denizci tarafından Raahe Müzesi'ne bağışlanmıştır.

İğnenin deride bıraktığı deliğin mikroskop altındaki görüntüsü.

Ayaklarını kaybetmesine rağmen "Yıkılmadım, ayaktayım!" diyebilen bir martı.

Utah Canyonland Ulusal Parkı'nda bulunan derin bir yarık.

Vezüv'ün hışmından kaçarken dev bir blok tarafından durdurulan bahtsız biri.

Gary Turner, cildinin elastik bir yapıya sahip olmasıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmıştır ve cildi 15,87 cm uzamaktadır.

Doğanın oluşturduğu, mükemmele yakın bir dikdörtgen buz dağı.

Fotoğraf: NASA

Cezayir'de bulunan bir kaya. Şişko bi kirpiye benziyor.

Peru'da yetişen patates çeşitleri.

Beş yerli Quechua topluluğundan oluşan bir biyokültürel miras bölgesi bulunuyor. Bu bölge yerel patatesleri koruma çalışmaları sayesinde dünya çapında biliniyor (1.300’den fazla patates çeşidini muhafaza ederek bölgeyi dünyadaki en büyük patates çeşitliliğinin evi yapıyorlar).