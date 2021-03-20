Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Görevden Alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal'ın yerine göreve Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yerine göreve 26. Dönem AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Kararın ardından sabah saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ağbal, paylaşımında ''Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin'' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası başkanı son 20 ayda 4. kez değişmiş oldu:

Resmi Gazete'de yayınlanan bu son karar ile birlikte Merkez Bankası'nın başkanı geçtiğimiz 20 aylık süreçte dördüncü kez değişmiş oldu. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olarak görev alan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Ağbal göreve gelmesinin ardından kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti. Son olarak da Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almış, faiz oranları yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarılmıştı. Bu faiz artırımı sonrası Ağbal'a ve Merkez Bankası'na kimi kesimlerce eleştiri getirilmişti.

Resmi Gazete'de dün gece yayınlanan tek karar bu değildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte yayınlanan biri diğer karar da İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi olmuştu. Sosyal medyanın gündeminde de alınan bu iki karara yönelik tepkiler yer alıyor.