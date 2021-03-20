Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Sözleşmesi, kadın şiddetine karşı duran ve uluslararası mecrada kabul görmüş bir sözleşmeydi.

Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan ve ismini Türkiye'nin en büyük şehrinden aldığı gibi ilk imzacısının da Türkiye'nin olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 20211'de imzaya açılmış ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti.

Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için çok önemli maddelere sahip olan ve tüm dünyanın kabul ettiği bu sözleşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "3718 sayılı kararda 'Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." kararnamesiyle feshedildi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta değer da yer almış, kadın - erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı uygulanan şiddetin ve ayrımcılığın vurgulandığı ilk sözleşme olarak dikkat çekiyor. Fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal olmak üzere her tür şiddetle mücadele konusunda "Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek" politikalarından oluşan dört temel yaklaşım içeren İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelede konusunda yaptırım gücü olan bağlayıcı bir sözleşmeydi.

Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkmasının ardından sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başladı. Twitter gündemde 1. sırada olan İstanbul Sözleşmesi, daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. En büyük temennim, bu sözleşmenin feshinin ülkemizde zaten "aşırı" düzeyde olan kadın şiddetini daha da fazla artırmaması yönündedir.