NASA, Mars'ta Su ile Temas Etmiş Kaya Örnekleri Topladı

NASA'nın Mars'ta bir süredir görevde olan Perseverance uzay aracı, iki kaya parçası örneği topladı. Örnekler üzerinde yapılan ilk incelemeler, kaya parçalarının geçmişte uzunca süre su ile temas halinde olduğunu gösteriyor.

NASA'nın geçtiğimiz yaz 30 Temmuz'da Mars'a doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa yolladığı Perseverance uzay aracı. 18 Şubat'ta stres dolu ama başarılı bir iniş gerçekleştirdi. O zamandan beri indiği Jezero kraterinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren Perseverance, Ağustos ayının başında ilk örnek toplama girişimini başlatmıştı ancak ilk deneme başarısız olmuştu.

Ardından ikinci ve üçüncü deneme, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu iki denemede iki farklı kaya örneği toplandı. Montdenier ve Montagnac olarak adlandırılan bu iki örnek şu anda Perseverance'in gövdesinde özel tüplerde saklanıyor.

Mars'ta antik yaşamın işaretleri güçleniyor:

Perseverance'in Mars'taki görevinde pek çok hedefi var. Bir yandan Kızıl Gezegen'in iklim koşullarının daha detaylı incelenmesine yarayacak veriler toplayan uzay aracı, bir yandan da varlığından neredeyse emin olunan ancak daha fazla veri gerektiren su izlerini arıyor.

Jezero kraterinin seçilmesinin sebebi de aslında bu çünkü bölgede yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir göl olduğu biliniyor. Ancak bölgedeki gölün yeraltı su kaynakları ile beslenen bir göl mü yoksa sel sularıyla dolup 50 sene gibi çok daha kısa bir süre boyunca göl olarak kalabilmiş bir bölge mi olduğuna yönelik şüpheler vardı.

Perseverance'in topladığı örneklerden gelen ilk bilgiler, kaya parçalarının uzunca yıllar boyunca yeraltı suları ile sürekli etkileşim izleri taşıdıklarını gösteriyor. NASA jeologu Katie Stack Morgan gerçekleştirilen bir basın toplantısında bu konuyu vurgularken aynı zamanda kayaların uzunca yıllar su ile temas halindelerse içlerinde aynı zamanda mikrobiyal yaşama dair örnekler de olabileceğini ifade ediyor.

Ancak tüm bu verilerin incelenmesi ve sonuçların gelmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü NASA, Persevarance'in topladığı örnekleri ancak 2030'lu yıllarda gezegenimize geri getirebilmeyi hedefliyor. Örnekler Dünya'ya geldikten sonra, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği ile incelenecek.