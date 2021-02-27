Jüpiter'in Yakınlarında Bir Kuyruklu Yıldız Görüntülendi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Jüpiter'in yörüngesinde bulunan antik asteroit kuşağı olan Trojan yakınlarında bir kuyruklu yıldız görüntüledi. Hubble'ın bu gözlemi bölgede görüntülenen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğini taşıyor.

1990 yılında alçak Dünya yörüngesinde yerini aldığından beri adeta uzaydaki gözümüz kulağımız olan Hubble, bize durmadan yeni haberler iletmeye devam ediyor. Atmosferin dışında yer alan konumu sebebiyle gezegenimizdeki diğer tüm teleskoplardan çok daha önemli bir yeri olan Hubble, özellikle ilettiği fotoğraflarla hem bilimsel araştırmalara önemli veriler sağlıyor hem de uzayı yakından takip etmemize olanak sağlıyor.

Hubble'dan gelen son haberler ise Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaşan Trojan asteroitlerinin yakınlarında görüntülenen bir kuyruklu yıldız ile ilgili. NASA'dan gelen açıklamalara göre, Trojan asteroitlerinin yakınında daha önce benzer bir gözlem hiç yapılmamıştı.

Jüpiter, yörüngesine giren kuyruklu yıldızlara müdahale ederek yörüngelerini değiştiriyor:

Hubble tarafından yakalanan bu görüntü, bilim insanlarının Jüpiter'in yörüngesindeki etki alanını ve kuyruklu yıldız benzeri nesnelere etkilerini anlamasına da yardımcı oluyor. Bu genç kuyruklu yıldızın, yaklaşık iki yıl önce Jüpiter'in yörüngesine girdiği ve gezegene yaklaştığı, sonrasında ise Jüpiter'in çekimsel etkisiyle kuyruklu yıldızı Trojan asteroitlerine doğru ittiği düşünülüyor.

Hubble'ın elde ettiği bu verilerin asıl heyecanlandıran tarafının da bu olduğunu ifade eden Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Carey Lisse, konuyla ilgili olarak 'Asıl harika olan şey, aslında bu nesneyi fırlatıp yörünge davranışını değiştirip iç sisteme getiren Jüpiter'i yakalamamız. Jüpiter, kuyruklu yıldızlar iç sisteme girdikten sonra yörüngelerini değiştirerek adeta olup bitenlerini kontrol ediyor.' şeklinde konuştu.

Lisse aynı zamanda kuyruklu yıldızın akıbetine dair de ellerinde bazı veriler olduğunu ifade etti. Buna göre, oluşturulan simülayonlar, yaklaşık 500 bin yıl içinde, bu nesnenin güneş sisteminden çıkıp yıldızlararası bir kuyruklu yıldız olma olasılığının yüzde 90 olduğunu gösteriyor.