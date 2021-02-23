Mars'taki Görüntüler Nasıl Çekiliyor ve Bize Gönderiliyor?

NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars'ta çektiği görüntüleri tüm hızıyla bize göndermeye devam ediyor. Peki bu görüntüler nasıl çekiliyor? Görüntülerin bize ulaşmasında hangi teknolojiler kullanılıyor?

NASA, uzay tarihi için önemli bir görevi daha geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlamıştı. ABD'nin uzay ajansı, Temmuz 2020'de fırlattığı Perseverance uzay aracını başarılı bir şekilde Mars yüzeyine indirmişti. Başarılı inişin ardından ilk görüntüler yayınlanmış, bugünse uzay aracının Mars'a iniş yaptığı ana ait video paylaşılmıştı.

NASA'nın paylaştığı videoda Perseverance uzay aracının üstündeki kameralardan çekilen görüntülere yer veriliyordu. Bununla birlikte Mars gezegeninden de ses duymayı başarmıştık. Peki NASA, bizden 470 milyon kilometre uzakta bulunan Mars'ta çekilen görüntüleri ve sesleri bize nasıl ulaştırdı?

Görüntüler nasıl çekildi?

Gördüğümüz görüntüler elbette Mars'tan gelen ilk görüntüler değildi. Fakat Perseverance tarafından çekilen görüntüler, 20 MP'lik kameraların kullanılmasıyla gezegeni ilk kez bu kadar net görmemize olanak sağlamıştı. Gördüğümüz görüntülerin arkasında 23 adet kamera bulunuyordu. Bu kameraların yedi tanesi yalnızca gezegene giriş, alçalış ve iniş aşamalarını kaydetmek için araca eklenmişti.

Uzay aracının üzerindeki kameralar sayesinde yukarıda da görebildiğimiz heyecan verici iniş görüntüleri karşımıza geldi. Yeni net görüntüler sayesinde NASA'nın bilim insanları, bir sonraki Mars görevinde kullanılacak uzay aracı için iniş aşamasına daha iyi hazırlık yapma imkânına sahip olacaklar.

360 derecelik fotoğraf nasıl oluşturuldu?

NASA, Mars yüzeyinden yalnızca iniş görüntülerini değil, bir de Perseverance uzay aracının üstünden çekilen 360 derecelik bir fotoğrafı da paylaştı. Yukarıda gördüğümüz bu fotoğraf (bu bağlantıya tıklayarak net bir şekilde görebilirsiniz), araçta bulunan Navcam isimli kamera sayesinde çekildi. Elde edilen birden fazla fotoğraf tek bir fotoğrafta birleştirilerek 360 derecelik bu görüntü ortaya çıktı.

Peki fotoğraflar Dünya'ya nasıl ulaştırıldı?

Fotoğrafları çekmek başlı başına teknik bir problemken bu fotoğrafları gezegenimize ulaştırmak, çözülmesi gereken problemlerin en başında geliyordu. İşte bu noktada NASA'nın MAVEN isimli uydusu devreye giriyor. Yaklaşık 6,5 yıldır Mars etrafında turlayan bu uydu, Perseverance görevinde telekomünikasyonu sağlamak için muhteşem bir önem taşıyor.

Ultra yüksek frekanslı radyo vericisini kullanan MAVEN, verileri en fazla 2.048 kbps hızla Dünya'ya ulaştırıyor. Uzay aracı, verilerin başarıyla gönderilmesi için geçtiğimiz yıl hesaplanan bir yörünge pozisyonuna getirilmişti. Fakat uzay aracının gönderim hızının yavaş olması da NASA'yı farklı bir çözüm üretmeye itti.

Perseverance görevinde yer alan kamera mühendisi Adam Nelessen, bu görüntülerin uzay aracındaki Data Stora Unit (DSU – Veri Saklama Ünitesi) sayesinde daha çabuk bir şekilde bize ulaştırıldığını açıkladı. Bu ünite, çekilen ham görüntüleri ve sesleri sıkıştırarak verinin boyutunu önemli miktarda azaltıyor.

Perseverance, bize başka hangi görüntüleri sunacak?

Perseverance uzay aracının bize ulaştırmasını merakla beklediğimiz o görüntüler elbette uzay aracı bünyesindeki Ingenuity helikopterinin görüntüleri. Drone boyutunda olan bu helikopter, başka bir gezegende uçurulan ilk helikopter olacak. Fakat helikopterin uçuş görüntülerini görmek için bir ya da iki ay daha beklememiz gerekiyor.

Helikopterin yanı sıra uzay aracı, Mars'tan birçok kaya ve taş fotoğrafını da bizlere iletecek. Hayata dair bir iz arayışında olan Perseverance, yıldızların bir başka gezegende nasıl gözüktüğünü de gösterecek. Bu görüntüler gelen kadarsa uzay aracından çekilen işlenmemiş görüntülerin tamamına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.