NASA'nın her yıl düzenlediği kısa film yarışmasının 8. ayağı için başvurular başladı. Binlerce dolar para ödülünün sunulduğu yarışmanın son kazananı, ardında bir Türk'ün de olduğu yarı Türkçe bir yapımdı.

NASA tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 8.’si gerçekleşecek olan CineSpace kısa film yarışması için başvurular başladı. Profesyonel ya da amatör fark etmeksizin herkesin davetli olduğu film yarışmasında katılımcılar, NASA’nın arşivindeki görüntülerden de faydalanarak kendi uzay hikâyelerini ya da hayallerini ekranlara taşıyacak.

NASA ve Houston Cinema Arts Society tarafından organize edilen yarışmaya katılmak için herhangi bir katılım ücreti alınmıyor. En fazla 10 dakika uzunluğunda olabileceği açıklanan kısa filmlerde bu sürenin en az %10’unuysa NASA arşivinden görüntülerin oluşturması gerekiyor. Kısa film çekmeye karar verenler için filmlerinde aranan şartlar şu şekilde listelendi:

NASA’nın kısa film yarışması için belirlenen şartlar:

NASA görüntüleri dışında tüm görüntüler orijinal olmalı.

Film, 1 Ocak 2020’den sonra oluşturulmuş olmalı.

İngilizce dilinde ya da İngilizce altyazılı olmalı.

Filmin süresi jenerik dahil en fazla 10 dakika olmalı.

Filmin en az %10’luk bölümü NASA görüntülerinden oluşmalı.

Daha uzun bir filmin kesiti olmamalı.

Yarışmaya nasıl başvurulur?

Yukarıda belirlenen çizgiler ışığında kısa filminizi çektikten sonra yapmanız gereken aşağıdaki adımları takip etmek:

Adım #1: Bu bağlantıya tıklayarak yarışma sayfasına ulaşın.

Bu bağlantıya tıklayarak yarışma sayfasına ulaşın. Adım #2: ‘Submissions’ penceresinden Tongal hesabınıza giriş yapın (Hesabınız yoksa oluşturun)

‘Submissions’ penceresinden Tongal hesabınıza giriş yapın (Hesabınız yoksa oluşturun) Adım #3: Başvuru formunu doldurun.

Başvuru formunu doldurun. Adım #4: Filminizin önizleme kopyasını HD 720p çözünürlükte ve 16:9 en boy oranında; mov, .avi, .mp4, .wmv ve H.264, mpeg-4, H.263, mpgv, wmv ya da DivX formatında yükleyin. Kazanmanız durumunda sizden filminiz 1080p çözünürlükte istenecek.

Filminizin önizleme kopyasını ve 16:9 en boy oranında; mov, .avi, .mp4, .wmv ve H.264, mpeg-4, H.263, mpgv, wmv ya da DivX formatında yükleyin. Adım #5: ‘Submit’ tuşuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2022

Yarışmada verilecek ödüller:

Birinci: 10 bin dolar

10 bin dolar İkinci: 5 bin dolar

5 bin dolar Üçüncü: 3 bin dolar

3 bin dolar 'Birlik' ve 'Kapsayıcılık' kavramlarını en iyi işleyen film: 4 bin dolar

4 bin dolar Gelecek nesillere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ilham veren en eğitim filmi: 4 bin dolar

Geçtiğimiz yıl Türkçe bir film kazanmıştı:

CineSpace kısa film yarışmasının geçtiğimiz yılki kazananı, aralarında Türk ismin de olduğu Belçika merkezli bir ekibin oluşturduğu videoydu. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ‘Waking Dream (Hayal)’ isimli kısa videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.