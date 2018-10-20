Mars Aracı Curiosity, Operasyonlarına Yeniden Başladı

NASA için son dönemde işler pek iyi gitmiyordu ancak nihayet uzay ajansı iyi bir haberle de karşımıza çıkmayı başardı.

NASA, son dönemde pek çok aksilikle mücadele ediyor. Bir kum fırtınası esnasında iletişimin kaybedildiği Opportunity, SpaceX ve Boeing'in NASA için üreteceği ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak uzay aracının sürekli ertelenmesi, geçtiğimiz haftalarda fırlatma esnasında yaşanan kaza derken bir türlü toparlanamayan NASA, tüm bunların dışında bir de geçtiğimiz günlerde Mars aracı Curiosity'de veri kaydetme ve iletme sorunu yaşamıştı.

Ancak Curiosity'nin iki farklı beyni var ve Side-A ile Side-B olarak adlandırılan bu iki beyin birbirinin aynısı. Her ikisi de aracın görevler esnasında verileri kaydedip iletmesi işlemini gerçekleştirebiliyor ve araç bu beyinler arasında daha önce de geçiş yaparak kendi kendini onarmıştı. Şubat 2013'te, Side-A beyninde yaşanan bir hata, sistemin komple kapanmasına sebep olmuş ve yaşanan sorunla ilgili bir rapor göndererek yerini öteki beyin olan Side-B'ye bıraktığı ortaya çıkmıştı.

NASA da bu etkileyici özellikten faydalanarak şu an görevini yerine getiremeyen Side-B'nin yerini Side-A'ya bırakmasını sağladı. Böylece yaşanan aksiliklere rağmen Side-A'yı kullanarak Curiosity, Mars'ta elde ettiği verileri NASA'ya gönderebilecek. Ancak araç yine de tüm görevlerini kusursuz şekilde yerine getiremeyecek ve sadece veri iletebilecek. Fakat NASA, sorunun tamamen çözülüp aracın kusursuz şekilde çalışmasını sağlamak için incelemeler yapmaya devam ediyor.