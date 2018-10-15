Elon Musk'ın Çılgın Projesi Mars Kolonisinin Takvimi

Elon Musk, Mars'ın kolonileştirilmesine kafayı fena halde takmış durumda. Dünyaca ünlü girişimcinin çılgın projesine dair bir zaman çizelgesi de mevcut.

Elon Musk'ın 2002 yılında SpaceX'i kurmasının en temel sebebi, Mars'ın kolonileştirilmesi için NASA'nın yeterince çalışmadığına inanması ve insanlığın bir yedek planının olmamasıydı. O günden bu yana SpaceX'in yaptığı uzay havacılık geliştirmeleri epey konuşuldu. Falcon 1 ile başlayan yolculuk, kendi inebilen küçük bir roket olan Grasshopper, son günlerde sıkça haberlere konu olan Falcon 9, kargo amaçlı uzay mekiği Dragon ve süper ağır yük taşıyabilen Falcon-Heavy ile devam etti.

Mars; soğuk, acımasız ve neredeyse hiç atmosferi olmayan, 225 milyon kilometre kadar uzaktaki bir gezegen. Oraya küçük bir mekik göndermek bile epey zor ve masraflı, insanlar ve ekipmanlarla dolu devasa bir mekiğin gerektireceği çabayı düşünün bir de.

Tamamen yeniden kullanılabilir özelliklere sahip olan 117 metrelik devasa Big Falcon Roketi (BFR), SpaceX'in 16 yıllık tecrübesinin ve gittikçe büyüyen sermayesinin son ürünü olacak. Sistemi oluşturan iki parça, 18 kat yüksekliğindeki Big Falcon Uzay gemisi ve hemen hemen aynı boyutlardaki Big Falcon İticisi olarak gösteriliyor. İtici, mekiği uzaya çıkarttıktan sonra yeniden kullanılmak üzere yere inecek.

Uzay yolculuklarında zaman çizelgelerine pek güven olmasa da, SpaceX'in planı aşağı yukarı belli. Elon Musk'a göre şu anda projenin en zor kısmı uzay gemisi. Bu yüzden kaynakların çoğu oraya ayrılmış durumda. Bu amaçla, Los Angeles Limanı'nda 1860 metrekarelik bir çadırda çalışan mühendisler, bir prototip üretme amacıyla gelişmiş karbon fiber materyaller ile çalışıyorlar. Bu esnada da bir tesis inşaatı devam ediyor.

SpaceX, Mars planları üzerinde çalışmak için NASA ve diğer partnerleriyle atölye çalışmaları da düzenliyor. Yine de yolcuların radyasyondan, açlıktan ve birbirlerinden korunması konusunda çözülmesi gereken çok şey var.

SpaceX'in takvimi ise şu şekilde:

2018: Texas Brownsville yakınındaki Boca Chica'da Kalkış Destek Üssü Kurulması

SpaceX'in hem lojistik maliyetlerini düşürmek, hem de nüfus yoğunluğunun çok az olmasından faydalanmak üzere burada bir tesis kuracağı biliniyor. Bu tesisten yapılacak fırlatmalar, doğrudan Meksike Körfezi üzerine yapılabileceği için olası aksiliklerde cana ve mala gelebilecek zararlar da en aşağı seviyeye indirilebilir. Ayrıca Boca Chica'da dünyanın çizgisel hızı görece daha yüksek olduğu için kalkışlar daha kolay olacak.

2019: Big Falcon Uzaygemisiyle İlk Tanışma

SpaceX başkanı ve COO'su Gwynne Shotwell, 2019 yılında Güney Texas'ta yörünge altı seviyelerde testler yapmaya başlayacaklarını umduğunu söylemişti.

Bu testlerde pek çok önemli veri toplanması amaçlanıyor. Böylece gelecek versiyonlar daha gelişmiş olarak tasarlanabilecek. Diğer SpaceX ilk denemelerindeki gibi, bu girişimde de riskler oldukça yüksek görünüyor.

2020-2021: BFR Kaldırmayı Denemek ve Yörüngeye Uzay Gemisi Götürmek

Satellite 2018 konferansında açıklama yapan Shotwell, BFR'nin 2020'de yörüngede olabileceğini söylemişti. Yine de Musk'a göre zaman çizelgesi hakkında bir karar verilmiş değil. Ayrıca, insanları gemiye bindirmeden önce birkaç insansız deneme yapmayı istediği de biliniyor.

2022: Mars'a Kargo ve Levazımat Gönderme Görevleri

Musk'ın ilham verici takviminde 2022 bir kırılma noktası. Bu yıl içerisinde Mars'a yönelik ilk görevler başlıyor. Henüz insanlı sefer olmasa da ilk adım atılmış olacak. Dünya ve Mars'ın yörüngelerini göz önüne aldığımızda iki gezegenin iki yılda bir birbirlerine yaklaştıklarını görüyoruz, bu bilgiye göre denemelerin yapılması için en ideal tarihler 2022 yaz ayları olarak gözüküyor. Mars'a iniş ise 2022 sonu veya 2023 başında gerçekleşecek.

2022-2023: Mars'a İniş

İnsansız olarak gönderilen ilk gemilerin 2022 sonu ya da 2023 başında inmesi bekleniyor. Bu gemilerde bulunan yükler, gelecek görevlerde kolonilericilerin ihtiyaç duyacağı ekipman ve makinelerden oluşacak.

Bu malzemeler güç üretmek, hava toplamak, ince Mars havasını şişelemek, bu materyalleri dünyaya dönüş için sentezleyerek metan yakıt üretmek için kullanılabilecek.

SpaceX'in Mars Geliştirme Baş Mühendisi Paul Wooster bu görevler hakkında bilgi vermiş ve bu insansız kargo görevlerinin, hedeflenen noktalarda su olduğunu doğrulamak, inişe engel bir durum olup olmadığını kontrol etmek ve daha sonraki görevler için ihtiyaç duyulacak alt yapıyı oluşturmak olduğu söylemişti.

2023: Bir İnsan Ay'ın Etrafında BFR ile Tur Atacak

Uzaya gidecek ilk turist, Japon milyarder Yusaku Maezawa olacak. SpaceX'i ilk seferini "kapatan" milyonerin yanına farklı sanat dallarından 6 - 8 kişilik bir ekip alacağı düşünülürken, BFR'in de ilk ciddi testi olacak. Bu görev, aşağı yukarı bir hafta sürecek.

2024: Mars Yolculuğu Başlasın

İlk kargo, destek ve gözlem görevlerinde bir aksilik çıkmazsa, SpaceX bir ya da iki ekibi Mars'a gönderecek.

Wooster, her geminin en az yüz tonluk yükü olacağını söylemişti. Bu miktar, bir ekibi Mars'ta yıllar boyunca idare edebilecek bir miktar. Gelecek yıllarda ortaya çıkacak teknolojilere göre bu yüklerin miktarı ve içeriği değişebilir.

2025: Merhaba Mars, Biz Geldik

İlk insansız uçuşlar gibi, mürettebatlı uçuşlar da 6-9 ay arasında bir zaman alacak. İlk astronotlar muhtemelen gemilerini evleri olarak kullanacaklar. Çok rahat bir ev diyemeyiz belki, ama Mars'ta hemen yaşanabilir ortam kurulması gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Sonraki aşama ise adeta gerçek hayatta Surviving Mars oynamaya benzeyecek.

2028: Mars Üssü Alfa'nın Kurulumunun Tamamlanması

Twitter'da bir kullanıcının Elon Musk'a "ilk yaşanabilir Mars üssü"nün tarihini sormak için uydurduğu Mars Üssü Alfa sözcüğünün takvime girmesi oldukça enteresan, ancak çok doğru bir isimlendirme olduğu da gerçek. Bu üssün kurulmasının ardından ise kolonizasyon süreci başlayabilir. Musk'a göre bu üs, yaşamak için gereken temel ihtiyaçları kaşılayacak.

Belki 2030'lar: İlk Mars Şehrinin Kurulması

Bütün takvim değişikliklere ve söylentilere açık, kesinleşmiş bir şey yok. Buradan sonrası ise kulağa biraz daha bilim kurgu gibi gelmeye başlıyor. Bahsi geçen bütün araçların başarılı şekilde çalışması bile oldukça zorken, bu kısmı artık fantaziye kaçıyor. Elon Musk'a göre Mars şehirlerinde dünyadaki her şey olacak, bir de Mars Bar.

2100'ler: Mars'ı Dünya Benzeri Bir Gezegene Çevirmek

Terraforming, yapay olarak iklim değişimi yaratmak ve bunu çok hızlı yaratmak anlamına gelen bir terim. Bilim kurgudan çıkıp gerçeğe dönüşmeye yaklaşan teknolojilerden bir tanesi de bu. İklimi yaşayabileceğimiz hale getirmenin en kolay yolu ise, gezegenin karbon dioksit açısından zengin kutuplarını eritmek. Uygun bir atmosfer oluşmadan radyasyondan koruyan bir katman olmaz, daha da önemlisi kıyafetsiz nefes almak üs dışında imkansız hale gelir. Güneş radyasyonunu engelleyecek bir uydunun eksikliği de cabası.