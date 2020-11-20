Elon Musk: İnsanlar Mars'ta Cam Kubbelerde Yaşayacak

Fazlasıyla aktif olduğu Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulunan Elon Musk, Mars'a giden ilk insanların cam kubbelerde yaşayacağını söyledi. Mars'ın yaşanılabilir bir gezegene dönüştürülmesi ise epey uzun zaman alacak.

Geçtiğimiz gün Astronomiaum adlı bir Twitter hesabı, kısa süre önce dünyanın en zengin 3. insanı haline gelen Elon Musk’ın 2017’de yapmış olduğu “2050 yılına kadar Mars’ta 1 milyon insandan oluşan bir koloni kurma” açıklamalarını hatırlatarak “Bu mümkün mü Elon Musk?” şeklinde bir tweet paylaşmıştı.

Elon Musk’ın bu tweete “Mümkün!” şeklinde yanıt vermesinin ardından Astronomiaum, Elon Musk’a insanların Mars’a gittiklerinde Kızıl Gezegen’in yaşamı destekleyecek şekillendirilip şekillendirilmeyeceğini ve SpaceX’in insanların Mars’ta hayatta kalmak için başka bir yol sunup sunmayacağını sordu.

Bu soru üzerine ise Elon Musk, Mars’ta kurulması hedeflenen kolonilerin nasıl yaşayacakları hakkında daha detaylı bilgiler paylaştı ve “(Mars’ta) Hayat, ilk başta cam kubbelerde olacak. Nihayetinde ise (Mars), Dünya gibi yaşamı desteklemesi için şekillendirilecek.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Mars’ta kurulacak ilk kolonilerin, zamanlarını Mars’ı yaşanılabilir bir gezegen haline getirmekle harcayacakları anlamına geliyor.

Astronomiaum, bu açıklamalar üzerine bazı çalışmaların mevcut teknolojiler ile Mars’ı yaşanılabilir bir gezegen haline getirmenin mümkün olmadığını gösterdiğini, SpaceX’in bu durum karşısında nasıl bir çözüm sunacağını sorması üzerinde ise Elon Musk, Mars’ı yaşamı destekleyen bir gezegen haline getirmenin tek bir nesilde çözülemecek kadar yavaş işleyecek bir süreç olacağını, bu nedenle Kızıl Gezegen’e giden ilk insanların orada bir insan üssü kurmakla ilgileneceklerini ve bu şekilde gelecek nesillere insanların gelişimini gösteren kalıntılar bırakacaklarını söyledi.