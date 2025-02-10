NASA, 27 Şubat'ta "PUNCH" isimli yeni uzay misyonunu başlatacak. Bu misyon kapsamında Güneş'te yapay bir tam tutulma gerçekleştirilecek. Gönderilecek 4 uydu, bu tutulma sırasında Güneş koronasını inceleyecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çok ilginç bir misyon başlattı. "PUNCH" olarak isimlendirilen bu misyon kapsamında yapay güneş tutulması olayı da gerçekleştirilecek. PUNCH projesi ile Güneş ile ilgili bilinmeyen hususların anlaşılması amaçlanıyor.

NASA, PUNCH misyonu kapsamında uzaya 4 uydu gönderecek. Bavul büyüklüğünde olacak bu uydular, Güneş'in en dış katmanı olan koronayı yüksek çözünürlüklü olarak inceleyecek. Yapılacak incelemeler ile Güneş koronasının neden iç katmanlardan daha sıcak olduğu ve güneş patlamalarının nasıl meydana geldikleri gibi hususlar, çok daha detaylı bir şekilde anlaşılmış olacak. En azından NASA'nın düşüncesi bu.

Uyduları SpaceX taşıyacak

NASA'nın açıklamasına göre PUNCH misyonu için hazırlanan uydular, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecekler. Fırlatma, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması hâlinde 27 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

NASA, konuyla ilgili açıklamasında "PUNCH’ın ölçümleri sayesinde bilim insanları, Güneş’ten kopan ve Dünya’ya ulaşan olayların nasıl geliştiğini daha net görebilecek. Bu da uzaydaki hava olaylarının etkileri ve insanlığın robotik keşif araçları üzerindeki olası sonuçlarını daha doğru tahmin etmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.