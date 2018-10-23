Antarktika'nın üzerinde keşif uçuşları yapan NASA, oldukça enteresan şekilli bir buzdağı keşfetti ve bunu Twitter üzerinden yayınladı.

IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren NASA, 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini bilgilendiriyor. Kutup bölgesini gözlemlemek ve gezegenimizin küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program şu ana dek çok olumlu devam ediyor.

"Dünkü IceBridge uçuşundan bir görüntü. Tablo şeklindeki buzdağını sağda görebiliyorsunuz. Denizde Larcen C buzunun üzerinde süzülüyor. Buzdağının keskin açıları ve düz yapısı, buzdan yeni kopmuş olduğuna işaret ediyor."

Larcen C, geçtiğimiz senenin haziran ayında da devasa bir buzdağı olan A-68'in ortaya çıkmasına sebep olmuşu. LiveScience'a konuşan Maryland Üniversitesi profesörü Kelly Brunt, A-68'e göre bu buzdağının çok da büyük olmadığını belirtiyor. Brunt, A-68'in ölçülen boyunun 5800 metre olduğunu, yeni keşfedilen buzdağının henüz ölçümleri yapılmasa da 1600 metre civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Yine Brunt'un tahminlerine göre buzdağının görünen yüzünün sadece %20'lik bir kısmı olduğunu, %80'inin suyun altında olduğuna değindi. NASA, önümüzdeki süreçte bu buzdağı ile ilgili araştırmalara devam edeceğini açıkladı.