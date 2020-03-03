YouTube Türkiye’nin en çok para kazanan 22 kanalı:

Eğer YouTube'da daha fazla abonenin daha çok para kazandırdığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkiye'nin en çok aboneye sahip ve yıllık olarak en çok gelir elde eden kanallarını listeledik. Bol sıfırlı bir liste oldu, şimdiden söyleyelim.

Artık YouTube sayesinde popülerleşen meslekleri duymaya çok alıştık. Üretilen içerik her ne olursa olsun giderek profesyonel ve yüksek bütçeli işlerin yer aldığı platform, İşkur gibi devlet kurumlarının ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerin bile mesleki kurslar açmalarına neden oldu.

Elbette bu ilginin nedeni maddi imkanlar. YouTube’da eğer anlatacağınız şeyler, eğer insanların ilgisini çekiyorsa ve düzenli olarak içerik üretebiliyorsanız muhakkak birilerine ulaşıyorsunuz. Kullanıcıların sizin sayenizde görüntüledikleri reklamlar, sponsor anlaşmaları ile para kazanmanız mümkün görünüyor. Yine de listeye göz atmanızda yarar var.

Türkiye’nin en çok aboneye sahip 25 YouTube kanalı:

Sen Anlat Karadeniz: 3,64 milyon

TRT Çocuk: 3,74 milyon

Oyuncu Yusuf: 3,83 milyon

Berkcan Güven: 3,96 milyon

Herşey Dahil: 3,97 milyon

Afacan TV: 4,02 milyon

Barış Özcan: 4,05 milyon

Rahatlatıcı Videolar: 4,06 milyon

Sevimli Dostlar: 4,41 milyon

Ruhi Çenet Videoları: 4,43 milyon

Çukur: 4,47 milyon

5 DAKİKADA HALLET: 4,64 milyon

YAPYAP: 4,96 milyon

atv: 5,49 milyon

Deli Mi Ne?: 5,52 milyon

OHA diyorum!: 5,57 milyon

KanalD: 5,9 milyon

Reynmen: 6,01 milyon

Ali Baba: 6,08 milyon

Kafalar: 6,4 milyon

OYUNCAKOYNUYORUM: 6,45 milyon

skgames: 6,66 milyon

Orkun Işıtmak: 7,05 milyon

Enes Batur: 12,1 milyon

netd müzik: 16,4 milyon

Listeye baktığımız zaman çocuklara yönelik içerikler yayınlayan çizgi film, oyuncak ve eğlence kanallarının sayısı dikkat çekici. Ayrıca YouTube’un doğası gereği doğrudan bireysel şekilde öne çıkan Enes Batur YouTuber kanallarının sayısı da fazla. Geleneksel medyadan dijitale taşınan TV kanallarını da listeye görmek mümkün (Çukur, Show TV’de yayınlanan dizinin resmi YT kanalı).

YouTube Türkiye’nin en çok para kazanan 22 kanalı:

Listede yer alan kanallar, Social Blade'in verileriden hareketle yıllık minimum CPM (Cost per mile) gelirlerine göre sıralanmıştır. CPM gelirleri, YouTube kanalının kategorisine, yüklenen videoların uzunluklarına ve sayısına, kanalın toplam izlenme sayısına göre değişim gösterebilir.

22. Berkcan Güven:

Abone sayısı: 3,96 milyon +

Video sayısı: 210 +

Toplam izlenme: 650 milyon +

Aylık gelir: 2.400 - 38.100 dolar arası (15.000 TL - 237.000 TL)

Yıllık gelir: 28.600 - 456.800 dolar arası (177.000 TL - 2.835.000 TL)

21. Herşey Dahil:

Abone sayısı: 3,97 milyon +

Video sayısı: 1.650 +

Toplam izlenme: 1 milyon 780 bin +

Aylık gelir: 5.000 - 79.000 dolar arası (31.000 TL - 490.000 TL)

Yıllık gelir: 59.000 - 952.400 dolar arası (366.000 TL - 5.910.000 TL)

20. Barış Özcan:

Abone sayısı: 4,05 milyon

Video sayısı: 470 +

Toplam izlenme: 340 milyon +

Aylık gelir: 5.000 - 79.900 dolar (31.000 TL - 495.000 TL)

Yıllık gelir: 59.900 - 958.000 dolar (366.000 - 5.945.000 TL)

19. 5 DAKİKADA HALLET:

Abone sayısı: 4,64 milyon +

Video sayısı: 2.625 +

Toplam izlenme: 1 milyar 235 milyon 690 bin +

Aylık gelir: 5400 - 68.800 dolar arası (33.000 TL - 426.000 TL)

Yıllık gelir: 64.400 - 1.000.000 dolar arası (400.000 TL - 6.205.000 TL)

18. Orkun Işıtmak:

Abone sayısı: 7,05 milyon +

Video sayısı: 1.280 +

Toplam izlenme: 1 milyar 763 milyon 720 bin +

Aylık gelir: 5700 - 90.900 dolar arası (35.000 TL - 565.000 TL)

Yıllık gelir: 68.100 - 1.100.000 dolar arası (422.000 TL - 6.826.000 TL)

17. YAPYAP:

Abone sayısı: 4,96 milyon +

Video sayısı: 2.330 +

Toplam izlenme: 3 milyar 90 milyon 440 bin +

Aylık gelir: 7000 - 112.600 dolar arası (43.400 TL - 700.000 TL)

Yıllık gelir: 84.500 - 1.400.000 dolar arası (524.000 TL - 8.690.000 TL)

16. OHA Diyorum!

Abone sayısı: 5,57 milyon +

Video sayısı: 2.680 +

Toplam izlenme: 3 milyar 380 milyon 160 bin +

Aylık gelir: 7300 - 117.000 dolar arası (45.000 TL - 726.000 TL)

Yıllık gelir: 87.700 - 1.400.000 dolar arası (545.000 TL - 8.690.000 TL)

15. Ruhi Çenet Videoları:

Abone sayısı: 4,43 milyon +

Video sayısı: 315 +

Toplam izlenme: 568 milyon 412 bin +

Aylık gelir: 7.500 - 119.700 dolar arası (46.500 TL - 740.000 TL)

Yıllık gelir: 89.800 - 1.400.000 dolar arası (560.000 TL - 8.690.000 TL)

14. Kafalar:

Abone sayısı: 6,4 milyon +

Video sayısı: 325 +

Toplam izlenme: 1 milyar 267 milyon 540 bin +

Aylık gelir: 7.700 - 122.900 dolar arası (48.000 TL - 765.000 TL)

Yıllık gelir: 92.200 - 1.500.000 dolar arası (572.000 TL - 9.308.000 TL)

13. Sen Anlat Karadeniz:

Abone sayısı: 3,64 miyon +

Video sayısı: 1.890 +

Toplam izlenme: 2 milyar 457 milyon 506 bin +

Aylık gelir: 8500 - 135.600 dolar arası (52.000 TL - 840.480 TL)

Yıllık gelir: 101.700 - 1.600.000 dolar arası (631.000 TL - 9.930.000 TL)

12. Deli Mi Ne?

Abone sayısı: 5,52 milyon +

Video sayısı: 230 +

Toplam izlenme: 855 milyon 900 bin +

Aylık gelir: 10.100 - 161.000 dolar arası (63.000 TL - 1.000.000 TL)

Yıllık gelir: 120.800 - 1.900.000 dolar arası (750.000 TL - 11.790.000 TL)

11. Oyuncu Yusuf:

Abone sayısı: 3,83 milyon

Video sayısı: 740 +

Toplam izlenme: 1 milyar 600 milyon +

Aylık gelir: 13.400 - 214.000 dolar arası (83.000 TL - 1.330.000 TL)

Yıllık gelir: 161.000 - 2.600.000 dolar arası (1.000.000 TL - 16.130.000 TL)

10. Afacan TV:

Abone sayısı: 4,02 milyon

Video sayısı: 220 +

Toplam izlenme: 2 milyar 180 milyon +

Aylık gelir: 17.600 - 281.400 dolar arası (110.000 TL - 1.745.000 TL)

Yıllık gelir: 211.100 - 3.400.000 dolar arası (1.310.000 TL - 21.100.000 TL)

9. Reynmen:

Abone sayısı: 6,01 milyon +

Video sayısı: 39 +

Toplam izlenme: 890 milyon 854 bin +

Aylık gelir: 22.400 - 358.200 dolar arası (140.000 TL - 2.220.000 TL)

Yıllık gelir: 268.600 - 4.300.000 dolar arası (1.665.000 TL - 26.685.000 TL)

8. atv:

Abone sayısı: 5,49 milyon

Video sayısı: 14.000 +

Toplam izlenme: 4 milyar 478 milyon 900 bin +

Aylık gelir: 23.700 - 379.100 dolar arası (147.000 TL - 2.350.000 TL)

Yıllık gelir: 284.300 - 4.500.000 dolar arası (1.765.000 TL - 27.925.000 TL)

7. TRT Çocuk:

Abone sayısı: 3,74 milyon +

Video sayısı: 3.730 +

Toplam izlenme: 2 milyar 414 milyon 380 bin +

Aylık gelir: 24.400 - 391.000 dolar arası (150.000 TL - 2.426.000 TL)

Yıllık gelir: 293.200 - 4.700.000 dolar arası (1.820.000 TL - 29.166.000 TL)

6. KanalD:

Abone sayısı: 5,9 milyon +

Video sayısı: 16.290 +

Toplam izlenme: 7 milyar 900 milyon 160 bin +

Aylık gelir: 32.600 - 521.100 dolar arası (202.000 TL - 3.180.000 TL)

Yıllık gelir: 390.800 - 6.300.000 dolar arası (2.425.000 TL - 39.095.000 TL)

5. Sevimli Dostlar:

Abone sayısı: 4,41 milyon +

Video sayısı: 435 +

Toplam izlenme: 3 milyar 108 milyon +

Aylık gelir: 33.400 - 534.600 dolar arası (210.000 TL - 3.320.000 TL)

Yıllık gelir: 400.900 - 6.400.000 dolar arası (2.490.000 - 39.715.000 TL)

4. Çukur:

Abone sayısı: 4,47 milyon +

Video sayısı: 1.795 +

Toplam izlenme: 3 milyar 532 milyon 967 bin +

Aylık gelir: 34.000 - 544.800 dolar arası (210.000 TL - 3.400.000 TL)

Yıllık gelir: 408.600 - 6.500.000 dolar arası (2.535.000 TL - 40.340.000 TL)

3. Enes Batur:

Abone sayısı: 12,1 milyon +

Video sayısı: 1.840 +

Toplam izlenme: 6 milyar 34 milyon 150 bin +

Aylık gelir: 36.300 - 580.400 dolar arası (225.000 TL - 3.600.000 TL)

Yıllık gelir: 435.300 - 7.000.000 dolar arası (2.700.000 TL - 43.440.000 TL)

2. OYUNCAK OYNUYORUM:

Abone sayısı: 6,45 milyon +

Video sayısı: 660 +

Toplam izlenme: 4 milyar 147 milyon 770 bin +

Aylık gelir: 44.300 - 709.200 dolar arası (275.000 TL - 4.400.000 TL)

Yıllık gelir: 531.900 - 8.500.000 dolar arası (3.300.000 TL - 52.750.000 TL)

1. netd müzik:

Abone sayısı: 16,4 milyon +

Video sayısı: 12.100 +

Toplam izlenme: 34 milyar 258 milyon 282 bin +

Aylık gelir: 153.000 - 2.400.000 dolar arası (950.000 TL - 14.895.000 TL)

Yıllık gelir: 1.800.000 - 29.400.000 dolar arası (11.170.000 TL - 182.444.000 TL)

Listedeki gelirler arasında neden bu kadar uçurum var?

YouTube, farklı içerik kategorileri için farklı gelir modelleri sunuyor. Örneğin eğlence kanallarının ve videolarının sayıları çok fazla olduğu için bu kanallar, çok daha az para kazanıyorlar. Diğer taraftan eğitim ve bilim ile teknoloji kanallarında gelir oranları daha da yüksek olabiliyor. Bu nedenle daha çok abone, daha yüksek gelir anlamına gelmiyor. Bu durumu da birazdan yapacağımız listede ortaya koyacağız.

Listedeki veriler, Social Blade’in CPM verilerine göre alınmıştır. CPM, YouTube için 1000 izlenme başına kazanılan geliri ifade eder ve bu gelir, kategoriden kategoriye, videodan videoya, hatta kanaldan kanala 0,25 ila 4 dolar arasında değişim gösterebilir. Bu nedenle listedeki kazanç aralıkları en düşük CPM ve en yüksek CPM’e göre hesaplanır. Kanalların CPM oranları sürekli değiştiği için de aylık ya da yıllık geliri net rakamlarla açıklamak mümkün değildir. İzlenme sayıları, içerik uzunlukları gibi daha pek çok detay YouTube gelirlerini etkilemektedir.