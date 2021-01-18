Ned Luke, Koronavirüs Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

GTA 5'in hikayesinde en önemli rollerden birini üstlenen ve oyunu oynayanların büyük bir kısmının favori karakteri olan Michael'a hayat veren aktör Ned Luke, koronavirüs tedavisi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs salgınının etkileri tüm dünyada hala devam ediyor. Geliştirilen aşılar sonrası yakında yeniden normale döneceğimize dair umutlarımız yeşermiş olsa da hala vaka sayıları tüm dünyada oldukça yüksek ve risk ilk gün nasılsa şimdi de öyle.

Özellikle yaşı ilerlemiş kişiler ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar risk grubunda bulunuyor. Bu kişiler hastalığı genellikle daha ağır atlatıyorlar ve kimi zaman tedavilerine hastanelerde devam edilmesi gerekiyor. Bizler de tüm bunlar sebebiyle önlem almaya ve salgını ilk günkü ciddiyetle tedbirli davranarak yaşamaya devam etmeliyiz.

GTA 5'in en sevilen karakterlerinden Michael'e hayat veren 62 yaşındaki aktör Ned Luke da ne yazık ki koronavirüse yakalananlar arasında ve bir hastanede tedavi görmeye başladı. Hastanede tedavisine devam edildiğini Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla duyuran Ned Luke, koronavirüs kaynaklı zatürre sebebiyle hastanede olduğu bilgisini paylaştı.

'Her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğim':

İlerleyen yaşı sebebiyle risk grubunda bulunan Ned Luke, yaptığı paylaşımda şu an için çok iyi olmasa da her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi. Ona destek olanlara teşekkür eden Luke, ön saflarda koronavirüs ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarının gerçek birer kahraman olduğunu söyledi.

Oyuncunun paylaşımının altına pek çok ünlüden destek mesajı geldi. Başarılı aktörün ne zaman taburcu edileceği ya da sağlık durumunun nasıl ilerlediğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Umuyoruz ki Ned Luke en kısa sürede sağlığına kavuşur ve tabii ki herkes bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirip salgının son bulmasına yardımcı olur.