ATM, telefon, kumanda veya hesap makinesi gibi cihazlarda; 5 tuşunun üstündeki noktanın büyük bir işlevi ve önemi var.

ATM’lerde, eski telefonlarda, hesap makinelerinde, kumandalarda; 5 tuşunun üstünde bulunan nokta işareti basit bir tasarım gibi görünse de aslında erişebilirlik açısından çok önemli.

Çoğu zaman fark etmesek de kullanıcı deneyimini epey iyileştiren bu işaretin tam olarak ne işe yaradığını anlatalım.

Görme engelliler için bir işaret oluyor.

5 tuşunun üzerindeki nokta, görme engelliler ya da az görenler için bir rehber oluyor. Bu fiziksel işaret sayesinde ortadaki tuşu anlayarak diğer tuşların yerini de daha kolay şekilde bulabiliyorlar.

Takımın tam merkezinde yer aldığından karanlıkta veya ekrana bakmadan bir şeyler tuşlamaya çalışanlar için de kolay bir kısayol oluyor.

Artık evrensel ve standartlaşmış bir şey hâline geldi.

Kumandalarda, bankamatiklerde, hesap makinelerinde veya eski telefonlarda 5 tuşunun üstünde nokta olması, evrensel bir tasarım prensibi hâline geldi. Standartlaştı da diyebiliriz.

Standartlaşması sayesinde farklı cihazlar arasında geçiş yaparken bu küçük nokta kolayca tanınıp kullanılabiliyor. Yani basit bir tasarım ögesi gibi görünse de aslında büyük bir rolü var.

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