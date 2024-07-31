Klavyedeki ‘F’, ‘J’ ve numlock tarafındaki ‘5’ tuşunun üstünde bir çıkıntı bulunuyor. Çoğu zaman bu çıkıntıya o kadar alışıyoruz ki fark etmiyoruz bile. Peki bu tuşları özel kılan şey tam olarak ne?

QWERTY klavyelerde; ‘F’, ‘J’ ve ‘5’ (numlock) tuşlarının üstünde küçük bir çizgi şeklindeki çıkıntıyı görebilirsiniz.

Klavyeyi kullanırken fark bile etmediğimiz bu çıkıntılar neden var? Ne işe yarıyor? Bir amacı olmasa orada olmazlardı herhalde, değil mi?

Klavye kullanımını kolaylaştırıyor.

‘F’ ve ‘J’ harflerinin üstündeki çıkıntıların amacı, parmaklarımızı klavyeye yerleştirirken klavyeye bakmadan 10 parmak klavye kullanmayı kolaylaştırmak. Yani bir nevi işaret görevi görüyor.

Hızlı ve düzgün bir şekilde yazmak için ‘F’ tuşuna sol işaret parmağımızı, ‘J’ tuşuna ise sağ işaret parmağımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde parmaklarımız, biz klavyeye bakmasak dahi hangi tuşun nerede olduğunu daha kolay algılayabiliyor.

‘5’ tuşu da aynı göreve hizmet ediyor.

Numlock tarafındaki 5 sayısı, diğer sayıların tam ortasında konumlanarak yine aynı şekilde yazmayı kolaylaştırıyor ve hızlı hâle getiriyor.

Tüm modern klavyelerde olan bu çıkıntıları siz daha önce fark etmiş miydiniz veya işlevini biliyor muydunuz? Yorumlara yazın!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: