“0” rakamının klavyenin sonunda yer alması; tarih, maliyet ve ergonomiye kadar pek çok faktörü barındırıyor.

Klavyedeki diğer sayılar sırayla giderken “0” rakamının 1’in ardında değil de 9’un sonunda olmasının birçok farklı nedeni var.

Sizin de okuyunca hak vereceğiniz bu sebeplerin neler olduğuna daha yakından bakalım. Önce daktilolara dönmemiz gerekiyor!

Klavyelerde "0" rakamının en sonda yer almasının nedeni çok eskiye dayanıyor.

Eski mekanik daktilolarda “0” ile “1” rakamı çoğu zaman yer almıyordu çünkü onların yerine “O” ile “I” harflerini kullanıyorlardı. Böylece tuşların sayısı azalıyor ve maliyet düşürülüyordu.

1868 yılında Christopher Latham Sholes tarafından icat edilen QWERTY klavye düzeninde bu alışkanlığa, “0” ile “1” tuşları klavyeye eklense de devam edildi.

Alışkanlığın yanında mantıklı da gelmişti.

1’den başlayıp 0’a kadar giden sayılar, klavyeyi kullananların sayıları düzenli ve mantıksal bir şekilde; hızlı yazıp hesaplamalar yapmalarını sağladı. Ergonomik kullanımın da önemi yadsınamaz. “0” rakamının sonda yer alması sayesinde sağ elin küçük parmağıyla diğer sayıların yanına kolayca ekleyebiliyoruz.

Kısacası geleneksel kullanımla başlayan bu alışkanlığın kullanıcı deneyimi için de fayda sağlayabileceği fark edildi ve günümüzde hâlâ klavyeyi "0" rakamının sonda olduğu hâliyle kullanmaya devam ediyoruz. Hatta o kadar alışkınız ki birçoğumuz nedenini düşünmüyor bile!

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