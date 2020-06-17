CompariTech, koronavirüs günlerinde daha da fazla kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in dünyadaki ve Türkiye'deki abone sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Netflix, pandemi sırasında abone sayısını bütün dünyada 16 milyon artırdı. Ayrıca platformun Türkiye’deki abone sayısı da dünya ile paralel bir şekilde arttı.

Dünyanın dört bir tarafında etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler insanların evlerine kapanmasına neden oldu. Evde kalmak zorunda olan insanlar, dizi ve film platformlarına her zaman olduğundan daha fazla yöneldi. İnsanların içerik platformlarına yönelimi, doğal olarak platformların beklenenden daha fazla abone kazanmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix de salgın döneminde beklenenden daha fazla abone kazanmış gibi görünüyor. CompariTech’in açıkladığı yeni rapora göre Netflix, 2020’nin ilk çeyreğinde 167 milyon olan abone sayısını, pandemi süresince 16 milyon artırarak 183 milyon aboneye ulaştı.

Nisan ayı itibarıyla 183 milyon aboneye sahip olan Netflix, Türkiye’de de abone sayısını artırmış durumda. CompariTech’in açıkladığı rapora göre Netflix’in Aralık 2019’da Türkiye’de 1.5 milyon abonesi bulunuyordu. Pandeminin zirve yaptığı nisan ayında ise Netflix’in Türkiye’deki abone sayısı 1.7 milyonu geçmiş durumda.

Türkiye’de 2020'nin ilk üç ayında 200 bin yeni abone kazanan Netflix, bu dönemde Türkiye’de tahmini 53 milyon dolar gelir elde etti. Dijital yayın platformu, Türkiye’deki abone sayısını yeni projeleri ve kampanyalarıyla artırmaya devam etmeyi umuyor. Netflix'in 2020’nin ikinci çeyreğinin sonunda Türkiye’deki abone sayısının 1.9 milyon civarına ulaşması bekleniyor.

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Kaynağını Sputnik'ten aldığımız haberle ilgili Netflix tarafımıza ulaşarak şu bilgiyi aktardı:

Netflix Sözcüsü: “Kamuoyunun yalnızca Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz.”