Bildiğiniz gibi bu sene dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu süreçte evlerimizde kalıyor olsak da Netflix gibi platformların ilerleyen süreçte neler yayınlayacağı merak ediliyor. Bugün sizlere 2020’nin ilerleyen dönemlerinde Netflix’te yayınlanması beklenen 10 diziyi açıklayacağız.

COVID-19 pandemisi döneminde en fazla vakit geçirdiğimiz platformlardan birisi de Netflix oldu. Evlere kapanan kişiler, vakitlerini geçirmek için film-dizi gibi eğlence araçlarına yönelirken bu noktada geniş bir içerik yelpazesi olan Netflix’in de kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı.

Şu sıralar Netflix için her şey yolunda görünüyor, ancak herkesin aklında önemli bir soru var. 2020’de film ve dizilerin de çekimleri durduğu için içerik sıkıntısı çekecek miyiz? Netflix, geçtiğimiz günlerde 2020’de içerik sıkıntısı çekmeyeceklerini açıkladı. Peki, şirket bu sene karşımıza hangi dizileri çıkaracak. Bugün sizlere Netflix’te 2020’de yayınlanması beklenen 10 diziyi duyuracağız.

2020’de Netflix’te Yayınlanacak Diziler

The Last Kingdom

Dördüncü sezonuyla karşımıza çıkan The Last Kingdom, 9. yüzyılın sonlarında İngiltere’de geçen olayları anlatıyor. Dizi ilk olarak 2015’te yayınlandığından beri kendine ait sağlam bir hayran kitlesini kazanmayı başardı. Dizinin yeni sezonunu şu anda Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

The Crown

Netflix’in popüler dizilerinden The Crown’ın dördüncü sezonu için henüz bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da dizinin 2020’nin sonlarına doğru yayınlanacağı düşünülüyor. The Crown’ın dördüncü sezonunda Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırması için Olivia Colman yer alacak. Yeni sezonda Prens Charles’ın Galler Prensesi Diana Spencer ile olan ilişkisi anlatılacak.

Glow

Alison Brie liderliğindeki popüler dizi, 2020’de 4. ve son sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bitmesine üzülen çok fazla hayran bulunsa da Netflix’in 80’lerde geçen başka nostaljik diziler üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Glow’un 4. sezonunun Ağustos ayının başlarında gelmesi bekleniyor.

The Umbrella Academy

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan ve ilk sezonuyla beğeni toplayan The Umbrella Academy, babalarının ölümünü çözmek için bir araya gelen olağanüstü güçlere sahip bir grup süper kahramanın hikayesine odaklanıyor. The Umbrella Academy’nin Ağustos ayında gelmesi bekleniyor.

Stranger Things

Listede belki de en çok beklenen dizi Stranger Things. Şubat ayının başlarında “Rusya’dan Sevgilerle…” başlıklı bir teaser’ı da yayınlanan dizinin, dördüncü sezonu bu yılın ilerleyen döneminde çıkacak. Geçtiğimiz aylarda COVID-19 nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor, ancak 2020’nin sonlarına doğru Eleven’a neler olduğu görmeyi umuyoruz.

Selling Sunset

Netflix’in reality şovu Selling Sunset, Los Angeles’ta bulunan en seçkin emlakçılardan oluşan Oppenheim Grubu ve şehrin varlıklı alıcılarına hitap eden çekici kadınlara odaklanıyor. Selling Sunset'in yeni sezonu 22 Mayıs’ta karşımıza çıkacak.

The Haunting of Bly Manor

Tepedeki Ev’in yaratıcısının ellerinden çıkan bu dizide, tüyler ürpertici bir hayalet öyküsüyle karşılaşıyoruz. Henry James’in eserlerinden uyarlanan dizinin Ekim ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Queer Eye

Modaya ilgi duyuyorsanız bu reality şovu da sevebilirsiniz. Netflix, Emmy Ödüllü Queer Eye’ın beşinci sezonunun çok yakında yayınlanması bekleniyor.

Big Mouth

Nick Kroll ve John Mulaney’in animasyon dizisi Big Mouth’un dördüncü sezonu bu yılın sonlarına doğru gelecek. Komedi dizisi, ergenlik sorunları çeken iki gence odaklanıyor. 2018’deki ilk sezonundan beri büyük bir başarı yakalayan Big Mouth için şimdiden beşinci ve altıncı sezon hazırlıkları yapılıyor.

Lucifer

Yayın hayatına Fox üzerinde başlayan, sonrasında Netflix’e kayan popüler TV dizisi Lucifer, özellikle Netflix’e geçtikten sonra büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Şeytan olarak da tanıyacağımız Lucifer Morningstar’ın Los Angeles’da yaşamak için cehennemden ayrılmasını ve Los Angeles Polis Departmanı’nda danışman olarak çalışmaya başlamasını konu alan dizi, beşinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Lucifer’ın aynı zamanda son sezonu olan beşinci sezon, normalde Mayıs ayında çıkacaktı, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle biraz ertelendi. Dizinin son sezonu toplamda 16 bölüm olacak ve sekizer bölümden oluşacak iki set halinde yayınlanacak.

Bu listemizde Netflix’in 2020’de yayınlamayı planladığı dizilere yer verdik. Tüm temennimiz bu diziler hakkında başka bir erteleme kararı çıkmasını sağlayacak olayların yaşanmaması yönündedir. Özellikle evde kaldığımız ve izleyecek bir şey bulamadığımız bu dönemlerde yeni Netflix dizileri hayat kurtarabilir.