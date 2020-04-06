Netflix bir süredir, üçüncü Türk dizisi Aşk 101 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 24 Nisan'da yayınlanacak dizi ile ilgili şimdi yeni bir fragman yayınlayan platform, dizinin resmi afişini de paylaştı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, Türk yapımı içeriklere önem veriyor. Platform, geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı Hakan: Muhafız ve Atiye ile ülkemizdeki Netflix abonelerini heyecanlandırırken, bu içerikleri diğer ülkelerde de başarılı bir şekilde pazarladı. Şu sıralar yeni Türk dizi ve filmleri ile gündemde olan Netflix, şimdi yeni Türk dizisi "Aşk 101"in uzun fragmanını ve dizi afişini paylaştı.

Meriç Acemi tarafından kaleme alınan Aşk 101, Netflix abonelerini 1998 yılına götürecek. Dizide, hepsi de kendi içinde sorunlarla boğuşan bir dizi gencin hikayesini izleyeceğiz. Bu gençler, kendi sorunlarının üstesinden gelebilmek için kurdukları arkadaşlık ilişkilerinden güç alacaklar ve hatta okullarındaki bir öğretmenlerinin de aşk hikayesine dahil olacaklar. Yaşanan olaylar, tam da büyüme çağında olan gençlerin hayatlarını doğrudan etkileyecek.

Aşk 101 için yayınlanan afiş

Netflix'in yeni Türk dizisi, son yıllardaki bazı popüler isimleri bir araya getiriyor. Öyle ki bu dizide Pınar Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı ve Selahattin Paşalı gibi isimleri göreceğiz. Netflix, yeni Türk dizisiyle ülkemizdeki özellikle de genç abonelerini kendisine bağlayacak bir yapımın altına imzasını atacak gibi görünüyor.

Aşk 101'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor. Yorulmazer, kendisini Arka Sıradakiler ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde gösterme imkanı bulurken sinemaseverler, Ahmet Katıksız'ı ise Şampiyon isimli filmle tanıdılar. Aşk 101, çok kısa bir süre sonra, 24 Nisan'da Netflix aboneleriyle buluşacak.

24 Nisan'da yayınlanacak Aşk 101'in fragmanı