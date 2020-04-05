Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların adeta evlerine sıkışıp kaldığı mart ayında en çok yaptıkları şeylerden biri de Netflix izlemek oldu. Netflix’te mart ayının en çok izlenen içerikleri açıklandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın, dünyanın üçte birinden fazlasını evine hapsetti. Bu izolasyon süreci boyunca insanlar, zaman geçirmek için farklı arayışlar içerisine girdi. İnsanların vakitlerini değerlendirmek için en çok tercih ettiği yöntemlerden biri ise bir şeyler izlemek.

İnternet yayıncılığının en büyük ismi ise hiç şüphe yok ki Netflix. Platformun ülkemizde de çok sayıda kullanıcısı bulunuyor. İçinde bulunduğumuz olağan dışı zamanlarda pek çok kişi platformda zaman geçiriyor.

Love is Blind’dan sürpriz

Yayın arama motoru Reelgood, mart ayında 2 milyon kullanıcısının yaptığı aramalara dayanarak en çok ilgi gören serileri belirledi. Bu serilerin arasında, şu anda ilgi gören bazı yapımlar yer almazken bazı sürpriz isimler dikkat çekti.

Arama motoru genellikle ABD’li kullanıcıları çekse de listede Avrupa yapımlarının başarısı da göze çarptı. Ülkemizde de büyük ilgi gören İspanyol yapımı Elite, Güney Kore yapımı Crash Landing On You ve İngiliz yapımı Sex Education oldukça popüler yapımlar oldu.

Zirveyi ise Love is Blind adlı realite programı aldı. Şubat sonunda platforma eklenen program oldukça popüler olduğu bir ay geçirdi. Bu durumun nedeni olarak, klasik televizyondaki versiyonlarda yer alan yıldızı sönmüş isimler yerine daha sempati duyulabilir karakterlerin programda yer alması gösterildi.

Mart ayının en popüler içerikleri

Karantina döneminde Netflix’in en popüler içeriklerinden birisi aslında, ekstantrik bir kaplan yetiştiricisi olan Joe Exotic’in hikayesinin anlatıldığı Tiger King oldu. La Casa de Papel de son sezonuyla fırtına gibi bir giriş yaptı. Ancak bu yapımlar sırasıyla mart sonu ve Nisan başı yayına girdiği için listede kendilerine yer bulamadı.

Reelgood istatistiklerine göre mart ayında Netflix'te en çok izlenen 10 yapım ise şu şekilde oldu:

Love is Blind Elite Crash Landing on You Sex Education Stranger Things I Am Not Okay with This The Trials of Gabriel Fernandez Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Money Heist Better Call Saul

Sizin favori Netflix yapımınız hangisi? Benim kişisel favorilerim F1: Drive to Survive, Car Masters ve Million Pound Menu. Platformda yer alan yapımlar arasında siz en çok hangilerini izlemeyi tercih ediyorsunuz?