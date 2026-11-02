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Kasım 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Yine Şölen Var!

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Kasım, sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Kasım 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Yine Şölen Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sonbaharı ikinci ayı ekimi geride bırakırken sinemaseverler gözünü kasıma çevirmiş durumda. Öyle ki kasım de filmler konusunda dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Kasım 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

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Bu içeriğimizde sizin için Kasım 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Çakallarla Dans 8'den yeni Açlık Oyunları filmine kadar birçok merakla beklenen yapım bu ay geliyor.

6 Kasım'da vizyona girecek filmler

  • Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması
  • George Michael: The Faith Tour
  • Vahşi At Dokuz
  • Cinlerin Düğünü
  • Ramayana: Efsanenin Doğuşu
  • Araknofobi: Kabus
  • Her Defa
  • Gece Köpekleri
  • Şapkalı Kedi
  • Orta Doğu'da Bir Zamanlar
  • George Michael: The Faith Tour

13 Kasım'da vizyona girecek filmler

  • Ebenezer: Bir Noel Şarkısı
  • Bir Banka Nasıl Soyulur
  • Monster Mia
  • 6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk
  • Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum
  • Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi
  • Buruk Noel
  • Finnik: Görünmezlik Macerası
  • Godzilla Minus Zero
  • Sapık
  • Babamın Damadı
  • Yugly

20 Kasım'da vizyona girecek filmler

  • Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu
  • Hayalet Asker
  • Aşk Tesadüfleri Sever 3
  • Phi Phong: The Blood Demon
  • Ben, Rocky
  • Artakalan
  • Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları
  • Tatlı Maya
  • Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi

27 Kasım'da vizyona girecek filmler

  • Hexe: Sihir Krallığı
  • Zor Baba 4
  • Buddy
  • The Influencer Project
  • Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri
  • Ralli: Süper Yarışçılar Paris Piramitler Yolu
  • Tasallut: İloğlu Vakaları
  • Wicker
  • Kağıttan Kaplan
  • Reptilian
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