Netflix, karışık yorumlar alan Avatar: The Last Airbender dizisinin yeni sezonlarına yeşil ışık yaktı. İşte ilk bilgiler.

Nickelodeon imzası taşıyan ve tarihin en başarılı animasyonlarından biri olarak nitelendirilen Avatar: The Last Airbender, Netflix tarafından çekilen yeni bir diziyle tekrar karşımıza çıkmıştı. 22 Şubat’ta çıkan yapım, izleyenlerden karışık yorumlar alıyordu. Ancak genel anlamda eleştirmenler ve animasyonun hayranları tarafından çok beğenilmemişti.

Bugün ise diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Netflix, Avatar: The Last Airbender’ın yeni sezon onayı aldığını duyurdu.

Avatar: The Last Airbender’ın 2. ve 3. sezonu çıkacak, animasyona paralel ilerleyecek

Netflix’in resmî hesaplarından yapılan açıklamalara göre diziye ikinci ve üçüncü sezon onayı verildi. Ayrıca sırasıyla sezonları temsil eden işaretlerden oluşan bir görsel de paylaşıldı. İlk sezon, Hava Ulusu’nun simgesini taşırken ikinci sezon Toprak, üçüncü sezon ise Ateş Ulusu’na odaklanılacağını gösteriyor.

Buradan da anlayabileceğimiz gibi dizi, animasyona paralel olarak gidecek. Animasyon, 3 sezondan oluşuyordu. Yani Netflix’in uyarlamasında da benzer bir yaklaşımı göreceğiz. Yeni sezonların ne zaman çıkış yapacağı, çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi konularda henüz bir bilgi yok.

Avatar: The Last Airbender; dört elementi bükebilen ve bu yüzden “Avatar” olan Aang karakterini merkezine alırken onun Katara ve Sokka ile olan yolculuğuna odaklanıyordu. Ateş, Su, Hava ve Toprak Ulusu’ndan oluşan bir evrende geçen yapımda, Aaang ve arkadaşları dünyayı Ateş Kralı’ndan kurtarmaya çalışıyor.

Avatar: The Last Airbender dizisi incelememiz için:

Avatar: The Last Airbender fragmanı: