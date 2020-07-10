BBC Türkçe'nin ismi açıklanmayan bir RTÜK üyesine dayandırdığı haberine göre RTÜK, Osman karakterinin değiştirilmesi için Netflix Türkiye ile dizi yayınlanmadan önce görüşmüş.

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in YouTube’daki canlı yayınına katılan Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’in Türkiye’deki ‘Orijinal’ yapımlarından Aşk 101’deki Orman karakterinin başta eşcinsel olarak tasarlandığını söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe’ye açıklamalarda bulunan isminin açıklanmasını istemeyen bir RTÜK üyesinin, dizi yayınlanmadan önce RTÜK ile Netflix arasında Osman karakteri için görüşmeler gerçekleştirildiğini ve “İkili görüşmelerle o karakter konusundaki sıkıntı giderilmiştir.” diyerek karakter tasarımının değiştirildiğini söylediği öne sürüldü.

"RTÜK ya da üyeleri yayınlanmamış bir dizinin içeriğini bilemez"

Bildiğiniz gibi Ağustos 2019’da yürürlüğe giren yeni yasa tasarısı ile RTÜK’e Netflix, BluTV, Puhutv gibi platformları denetleme yetkisi verilmişti. Bununla birlikte RTÜK’ün denetleme yetkisi, yalnızca yapım yayınlandıktan sonrasını kapsıyor. Yani RTÜK’ün yapımlar yayınlanmadan önce müdahale yetkisi bulunmuyor. Zaten tartışmalar da tam olarak bu noktada başlıyor.

Konuyla ilgili konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Mahir Bey'in açıklamalarına baktığım zaman bir RTÜK üyesi olarak benim vakıf olmadığım bilgilere vakıf olduğunu görüyorum. Osman karakterinin eşcinsel olduğunu söylüyor. RTÜK ya da üyeleri yayınlanmamış bir dizinin içeriğini bilemez.” şeklinde konuştu.

"RTÜK yayınlanmamış, yayın aşamasındaki hiçbir içeriği denetlemez"

Senaryo üzerinde değişiklik yapıldığı iddiaları hakkında da konulan Taşçı, “Aslında senaryonun ilk versiyonunda eşcinsel olan bir karakter, deyim yerindeyse sansürlenmiş, hatta revize edilmiş ve bambaşka bir forma sokulmuş.” diyerek bir anlamda iddiaları doğruladı.

Son olarak RTÜK’ün yapımları yayınlamadan önce denetlemesi iddiaları ile ilgili konuşan Taşçı, “T.C. Anayasası'na göre basın sansür edilemez, ekranlar sansür edilemez. Onun içindir ki zaten RTÜK yayınlanmamış, yayın aşamasındaki hiçbir içeriği denetlemez, denetlemeye kalkarsa zaten sansür kuruluna dönüşür.” dedi. Netflix Türkiye’nin ise şu an için senaryonun değiştirildiği iddiaları ile ilgili sorulara yanıt vermediği belirtildi.