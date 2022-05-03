Cem Yılmaz'ın merakla beklenen yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı bugün yayımlandı. Dizi, birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı kadrosuyla 13 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak.

Cem Yılmaz’ın uzun süredir beklenen, efsane karakterini yeniden ekranlara taşıyacak yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri, geçtiğimiz günlerde çıkış tarihine kavuşmuştu. Netflix, dizinin çıkış tarihini 13 Mayıs olarak paylaşırken, aynı zamanda Erşan Kuneri’den ufak bir nota yer vermişti. Bugün, 10 gün sonra Netflix’e gelecek dizinin ilk fragmanı yayımlandı.

Netflix Türkiye tarafından yayımlanan fragman, Erşan Kuneri dizisinin nasıl bir atmosfere sahip olacağını net şekilde gösterdi. “Kuneri Film sunar: yedi film birden” açıklamasıyla paylaşılan fragman, dizide Kuneri’nin neyin peşinde olacağına dair ipuçlarını da verdi.

Erşan Kuneri fragmanı:

GORA ile tanıştığımız karakter Erşan Kuneri’yi konu alacak olan dizi, oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya gibi pek çok ünlü isme yer veriyor. Dizinin konusuysa şu şekilde paylaşılmıştı:

“70’ler erotik sinemasında büyük bir başarı yakalayan Erşan Kuneri, farklı türlere de el atmaya karar verir. Kuneri, sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçer.”